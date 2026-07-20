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 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Slovenské kluby spoznali mená možných súperov v pohárovej Európe, črtajú sa zaujímavé dvojice


Tagy: Európska konferenčná liga Európska liga Liga majstrov

Slovan Bratislava v Lige majstrov môže vyzvať súperov zo Švédska alebo Gibraltáru. Dunajskej Strede "hrozí" Ferencváros Budapešť, Trnave grécky Panathinaikos Atény a Žiline bulharský Ludogorec Razgrad.



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monaco_soccer_champions_league_draw_01471 scaled 1 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Slovan Bratislava v Lige majstrov môže vyzvať súperov zo Švédska alebo Gibraltáru. Dunajskej Strede "hrozí" Ferencváros Budapešť, Trnave grécky Panathinaikos Atény a Žiline bulharský Ludogorec Razgrad.


Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava prejde v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2026 cez gruzínsky tím Iberia 1999 Tbilisi, jeho ďalším súperom v LM bude v 3. kvalifikačnom kole bude AIF Mjällby zo Švédska alebo Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

"Belasí" pri žrebe figurovali v medzi nasadenými mužstvami. Na základe žrebu by Slovan predstaviť najprv vonku 4. alebo 5. augusta, domáca odveta bude na programe o týždeň neskôr 11. alebo 12 augusta.

Slovan už pozná vie, proti komu nastúpi, ak neuspeje v 2. kvalifikačnom kole LM. V takom prípade by v pohárovej Európe pokračoval v 3. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2026/2027, v ktorom by si zmeral sily so severoírskym Larne FC alebo srbskou Crvenou Zvezdou Belehrad. Začínal by 6. augusta vonku, odvetu doma by absolvoval 13. augusta.

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Pri tomto žrebe boli Bratislavčania nenasadení a mohli dostať aj menej úspešný tím z dvojíc PFK Levski Sofia (Bul.) - Universitatea Craiova (Rum.) alebo AC Omonia Nikózia (Cyp.) - FK Kajrat Almaty (Kaz.).

Príde do Dunajskej Stredy slávny klub?


V pondelok spoznali prípadného súpera v 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy aj futbalisti MŠK Žilina, FC Spartak Trnava a FC DAC 1904 Dunajská Streda.

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Ak FC Spartak Trnava prejde cez FK CSKA 1948 Sofia z Bulharska, v ďalšej časti EKL nastúpi proti maďarský Paksi FC alebo grécky Panathinaikos Atény.

V prípade, že MŠK Žilina uspeje v meraniach síl s poľským GKS Katovice, v 3. kvalifikačnom kole EKL ho čaká izraelský Hapoel Tel Aviv alebo bulharský Ludogorec Razgrad.

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Ak si FC DAC 1904 Dunajská Streda poradí s FK Velež Mostar z Bosny a Hercegoviny, v takom prípade si zahrá v 3. kvalifikačnom kole proti holandskému FC Twente Enschede alebo maďarský Ferencváros Budapešť.

Trnava by podľa žrebu začínala doma, Žilina aj Dunajská Streda u súperov.


Zdroj: SITA.sk - Slovenské kluby spoznali mená možných súperov v pohárovej Európe, črtajú sa zaujímavé dvojice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európska konferenčná liga Európska liga Liga majstrov
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