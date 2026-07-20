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20. júla 2026
Slovenské kluby spoznali mená možných súperov v pohárovej Európe, črtajú sa zaujímavé dvojice
Slovan Bratislava v Lige majstrov môže vyzvať súperov zo Švédska alebo Gibraltáru. Dunajskej Strede "hrozí" Ferencváros Budapešť, Trnave grécky Panathinaikos Atény a Žiline bulharský Ludogorec Razgrad.
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20.7.2026 (SITA.sk) - Slovan Bratislava v Lige majstrov môže vyzvať súperov zo Švédska alebo Gibraltáru. Dunajskej Strede "hrozí" Ferencváros Budapešť, Trnave grécky Panathinaikos Atény a Žiline bulharský Ludogorec Razgrad.
Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava prejde v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2026 cez gruzínsky tím Iberia 1999 Tbilisi, jeho ďalším súperom v LM bude v 3. kvalifikačnom kole bude AIF Mjällby zo Švédska alebo Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
"Belasí" pri žrebe figurovali v medzi nasadenými mužstvami. Na základe žrebu by Slovan predstaviť najprv vonku 4. alebo 5. augusta, domáca odveta bude na programe o týždeň neskôr 11. alebo 12 augusta.
Slovan už pozná vie, proti komu nastúpi, ak neuspeje v 2. kvalifikačnom kole LM. V takom prípade by v pohárovej Európe pokračoval v 3. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2026/2027, v ktorom by si zmeral sily so severoírskym Larne FC alebo srbskou Crvenou Zvezdou Belehrad. Začínal by 6. augusta vonku, odvetu doma by absolvoval 13. augusta.
Pri tomto žrebe boli Bratislavčania nenasadení a mohli dostať aj menej úspešný tím z dvojíc PFK Levski Sofia (Bul.) - Universitatea Craiova (Rum.) alebo AC Omonia Nikózia (Cyp.) - FK Kajrat Almaty (Kaz.).
V pondelok spoznali prípadného súpera v 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy aj futbalisti MŠK Žilina, FC Spartak Trnava a FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Ak FC Spartak Trnava prejde cez FK CSKA 1948 Sofia z Bulharska, v ďalšej časti EKL nastúpi proti maďarský Paksi FC alebo grécky Panathinaikos Atény.
V prípade, že MŠK Žilina uspeje v meraniach síl s poľským GKS Katovice, v 3. kvalifikačnom kole EKL ho čaká izraelský Hapoel Tel Aviv alebo bulharský Ludogorec Razgrad.
Ak si FC DAC 1904 Dunajská Streda poradí s FK Velež Mostar z Bosny a Hercegoviny, v takom prípade si zahrá v 3. kvalifikačnom kole proti holandskému FC Twente Enschede alebo maďarský Ferencváros Budapešť.
Trnava by podľa žrebu začínala doma, Žilina aj Dunajská Streda u súperov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské kluby spoznali mená možných súperov v pohárovej Európe, črtajú sa zaujímavé dvojice © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava prejde v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2026 cez gruzínsky tím Iberia 1999 Tbilisi, jeho ďalším súperom v LM bude v 3. kvalifikačnom kole bude AIF Mjällby zo Švédska alebo Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
"Belasí" pri žrebe figurovali v medzi nasadenými mužstvami. Na základe žrebu by Slovan predstaviť najprv vonku 4. alebo 5. augusta, domáca odveta bude na programe o týždeň neskôr 11. alebo 12 augusta.
Slovan už pozná vie, proti komu nastúpi, ak neuspeje v 2. kvalifikačnom kole LM. V takom prípade by v pohárovej Európe pokračoval v 3. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2026/2027, v ktorom by si zmeral sily so severoírskym Larne FC alebo srbskou Crvenou Zvezdou Belehrad. Začínal by 6. augusta vonku, odvetu doma by absolvoval 13. augusta.
Pri tomto žrebe boli Bratislavčania nenasadení a mohli dostať aj menej úspešný tím z dvojíc PFK Levski Sofia (Bul.) - Universitatea Craiova (Rum.) alebo AC Omonia Nikózia (Cyp.) - FK Kajrat Almaty (Kaz.).
Príde do Dunajskej Stredy slávny klub?
V pondelok spoznali prípadného súpera v 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy aj futbalisti MŠK Žilina, FC Spartak Trnava a FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Ak FC Spartak Trnava prejde cez FK CSKA 1948 Sofia z Bulharska, v ďalšej časti EKL nastúpi proti maďarský Paksi FC alebo grécky Panathinaikos Atény.
V prípade, že MŠK Žilina uspeje v meraniach síl s poľským GKS Katovice, v 3. kvalifikačnom kole EKL ho čaká izraelský Hapoel Tel Aviv alebo bulharský Ludogorec Razgrad.
Ak si FC DAC 1904 Dunajská Streda poradí s FK Velež Mostar z Bosny a Hercegoviny, v takom prípade si zahrá v 3. kvalifikačnom kole proti holandskému FC Twente Enschede alebo maďarský Ferencváros Budapešť.
Trnava by podľa žrebu začínala doma, Žilina aj Dunajská Streda u súperov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské kluby spoznali mená možných súperov v pohárovej Európe, črtajú sa zaujímavé dvojice © SITA Všetky práva vyhradené.
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