Slovan Bratislava získal výraznú posilu od útoku, na dva roky sa klubu upísal Róbert Mak

10.6.2024 (SITA.sk) - Vedenie úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava získalo výraznú posilu do ofenzívy.„Belasí“ sa dohodli na dvojročnom kontrakte so skúseným krídelníkom Róbertom Makom , ktorý ostatné dva roky strávil v austrálskom klube FC Sydney . Mak sa tak vrátil do klubu, v ktorom naposledy pôsobil ešte na základnej škole.„Veľmi sa tešíme, že Róbert Mak bude v najbližších dvoch sezónach nosiť belasý dres. Prichádza v ňom veľká futbalová kvalita i odhodlanie splniť si svoj sen, ktorým bolo hrať za Slovan na novom Tehelnom poli. Na osobnom stretnutí som z Roba cítil enormnú túžbu nosiť belasý dres a v tej chvíli mi bolo jasné, že bude pre nás správnou voľbou. Verím, že môže byť ďalším lákadlom pre všetkých našich fanúšikov,“ uviedol na klubovom webe generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml Krídelník s bohatými reprezentačnými skúsenosťami a legionárskymi zastávkami v Anglicku, Nemecku, Grécku, Rusku, Turecku, Maďarsku a Austrálii priznal, že má radosť z návratu na miesto, kde robil prvé futbalové kroky.„Vždy som hovoril, že chcem, aby tento deň raz nastal, a teraz je to tu. Slovan bol a je moja srdcovka, a túžil som si zahrať na novom Tehelnom poli. Chcel by som klubu vrátiť to, čo mi v mladosti dal, a pomôcť k titulu v lige i úspechu v Európe. Teším sa aj na fanúšikov i spoluhráčov, z ktorých viacerých poznám. Teraz už zostáva vrhnúť sa do práce a dobre sa pripraviť na sezónu,“ skonštatoval 33-ročný Mak.