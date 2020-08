Slovan mal na Faerských ostrovoch 35 zdravých futbalistov, testy druhej výpravy boli negatívne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovan Bratislava mal minulý týždeň na Faerských ostrovoch 35 zdravých futbalistov, ktorí neboli nakazení koronavírusom . Tvrdí to vedenie slovenského futbalového majstra aj na základe testovania členov druhej výpravy, ktorej hráči boli pripravení odohrať zápas prvého kvalifikačného kola Ligy majstrov proti domácemu Klaksvíku . Táto výprava letela na Faerské ostrovy minulý štvrtok a v piatok bola pripravená zasiahnuť do preloženého zápasu."Rovnako ako pri prvej výprave, aj všetci členovia druhej výpravy, ktorí sa vrátili na Slovensko, majú negatívne výsledky testov na COVID-19. Týchto 35 hráčov bolo negatívne testovaných v nedeľu, pondelok a po návrate (prvá výprava), resp. v stredu, štvrtok a po návrate (druhá skupina)," upozornil oficiálny web skslovan.com."V praxi to znamená, že sme mali na Faerských ostrovoch 35 hráčov, ktorí boli negatívni pred odletom, po prílete a taktiež po návrate, a teda mohli zasiahnuť do zápasu. Výsledky testov prinášajú ešte viac otáznikov nad konaním faerských úradov. Právom sa cítime podvedení a poškodení. Je škandál, že klub, ktorý mal pripravené dve mužstvá a 35 negatívnych hráčov, by mal doplatiť na účelovú snahu miestnych úradov o neodohranie zápasu,“ povedal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. na klubovom webe.UEFA v pondelok večer rozhodla o predčasnom vyradení Slovana z Ligy majstrov 2020/2021, resp. kontumácii neodohraného zápasu proti Klaksvíku v prospech domáceho tímu.Dôvodom bola karanténa pre obe výpravy Slovana, keďže po prílete na Faerské ostrovy v oboch výpravách diagnostikovali jednému z členov ochorenie COVID-19. KÍ Klaksvík už v stredu 26. 8. o 20.15 h nastúpi v 2. kvalifikačnom kole LM na pôde švajčiarskeho mužstva Young Boys Bern.