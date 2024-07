Slovan odcestoval na Balkán za postupom, proti severomacedónskej Struge má k dobru náskok dvoch gólov (foto)

Potrebný gól v nasledujúcom súboji

Nemôžu podceniť situáciu

16.7.2024 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava už odcestoval do Severného Macedónska, v ktorom v meste Ohrid absolvuje odvetný duel 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2024/2025 proti tímu FK Struga Trim-Lum a jeho cieľom je postup."Belasí" na to majú dobré predpoklad, keďže v prvom súboji v domácom prostredí získali dvojgólový náskok, triumfovali totiž 4:2. Mohlo to byť aj lepšie, keď Slovan viedol po prvom polčas 2:0, no hostia potom vyrovnali na 2:2 a rozhodnutie priniesli až dve gólové hlavičky skúseného Juraja Kucku "Nálada je dobrá. Sme odhodlaní, chceme potvrdiť domáci triumf. Máme jediný cieľ, aby sme postúpili. Výsledok z prvého duelu nie je zlý. Môžeme sa baviť o výkone najmä v druhom polčase. Musíme zlepšiť výkon, aby sme potvrdili domáce víťazstvo. Súper ukázal, že ho treba brať vážne. Sami sme si to skomplikovali, pretože zápas sme mali dobre rozbehnutý. Ukázalo sa, že pokiaľ sme koncentrovaní, tak to vieme kontrolovať. Totálne sme však stratili kontrolu, stratili sme stred poľa a súper nám chodil do otvorenej obrany, čo by sa nemalo stávať v takom zápase, keď hráte na výsledok a prvý duel hráte doma. Bolo to veľké varovanie. Teší nás triumf, ale musíme byť sebakritickí. Nebolo to po dobrom výkone, musíme ho zlepšiť. Súper má ambície, čaká nás veľmi ťažký zápas. Ak ho vezmeme zodpovedne, tak ho podľa mňa zvládneme. Dostali sme však varovný prst," uviedol pred odletom na Balkán asistent trénera Boris Kitka a doplnil: "Potrebujeme dať v tomto súboji gól, aby sme ho mali ešte viac pod kontrolou. Verím, že to zvládneme."Dobrý výkon v prvom súboji previedol David Strelec. "V prvom zápase som sa necítil optimálne, ale už je to lepšie. Trénoval som celý týždeň, takže sa cítim dobre. Neznamená to, že budem hrať lepšie, ale je to predpoklad k tomu, že by som mohol," prezradil.Aj podľa neho je nálada v belasom tábore dobré. "Myslím si, že sme pripravení na odvetu. Nečaká nás tam nič ľahké, nič nemôžeme podceniť. Ideme si tam vybojovať postup. Musíme byť psychicky silní. Musíme držať loptu a nechať súpera behať. Nesmieme sa stiahnuť a báť sa o výsledok. Musíme stále hrať. Náskok nám môže vyhovovať, keďže súper to bude musieť otvoriť. Vpredu máme kvalitu na to, aby sme im ešte pridali nejaký gól a upokojili sa," dodal.Ak "belasí" postúpia v LM ďalej, vyzve v 2. kvalifikačnom kole postupujúci tím z inej dvojice 1. kola - estónsky klub Flora Tallinn alebo slovinské družstvo NK Celje (Slovinci vyhrali prvý zápas 5:0, pozn.). Prvý duel by Slovan absolvoval na pôde súpera 23. alebo 24. júla, odvetu v domácom prostredí 30. alebo 31. júla.V opačnom prípade, ak Bratislavčania neprejdú cez súpera zo Severného Macedónska, predstavia sa v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy proti bieloruskému Dinamu Minsk alebo arménskemu Pjuniku Jerevan.