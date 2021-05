Slovan po ligovom titule vyhral aj pohár, vo finále Slovnaft Cupu proti Žiline rozhodol penaltou v predĺžení

Kouč Weiss si zásluhy nepripisuje

Žilinu zdolali vo finále tretíkrát

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava v stredu podvečer dosiahli jubilejné desiate celkové prvenstvo v Slovenskom pohári v ére samostatnosti. V stredajšom večernom finále Slovnaft Cupu 2020/2021 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave zdolali hráčov MŠK Žilina 2:1 po predĺžení.V riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1:1, keď za Žilinu skóroval v prvom polčase poľský obranca Jakub Kiwior a z Slovan po zmene strán vyrovnal nigérijský útočník Ezekiel Henty V predĺžení mali "belasí" výhodu pokutového kopu a jeho úspešnou exekúciou rozhodol o triumfe Bratislavčanov Vladimír Weiss mladší . Ten neskôr dostal druhú žltú kartu a putoval predčasne po sprchy."Šošoni" hral iba desiati už od 26. min, ešte pred presným zásahom Kiwiora dostal červenú kartu stopér Ján Minárik. Slovan v krátkom čase získali ďalšiu trofej, počas ostatného víkendu totiž spečatili obhajobu ligového titulu.Zaujímavosťou je, že nový kouč Vladimír Weiss starší v druhom súboji na lavičke Slovana po návrate do klubu získal s Bratislavčanmi druhú trofej.Už skôr však avizoval, že sám si za to zásluhy nepripisuje a je to výsledok práce hráčskeho kolektívu a predchádzajúceho kouča Slovinca Darka Milaniča . Slovan v tomto ročníku zaznamenal šieste "double" v histórii.Keďže Slovan ovládol pohárovú súťaž, po nadstavbe Fortuna ligy bude nasledovať baráž o jedinú miestenku v Európskej konferenčnej lige pre mužstvá na 4. až 7. mieste tabuľky (Žilina, Zlaté Moravce, Trenčín plus Ružomberok alebo Sereď, pozn.).ŠK Slovan Bratislava spolu už 17-krát ovládol futbalový Slovenský pohár, desaťkrát sa tak stalo v ére samostatnosti. V predchádzajúcej edícii vo finále zdolal Ružomberok (1:0).V minulosti sa Slovanu podarilo zvíťaziť nad Žilinou vo finále SP už dvakrát - v jari 2011 po remíze 3:3 až v penaltovom rozstrele, o dva roky neskôr 2:0. Teraz rovnakého súpera zdolali opäť. Žilinčania medzitým ovládli pohárovú súťaž raz v roku 2012.