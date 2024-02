Slovan prehral v Grazi 1:4, Weiss: Urobil som zlé rozhodnutia

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtkovom dueli play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) na pôde Sturmu Graz 1:4. Jediný gól hostí strelil v 8. minúte Gerson Rodrigues, keď vyrovnal na 1:1. Hostia navyše hrali od 78. minúty v početnej nevýhode po vylúčení striedajúceho Vladimíra Weissa. O druhé osemfinále v európskej súťaži v ére samostatnosti zabojujú na Tehelnom poli vo štvrtok 22. februára.



Slovan išiel do zápasu s tímom oslabeným o zranenia a kartové tresty. Najvýraznejšími absenciami boli brankár Milan Borjan či obrancovia Cesar Blackman a Kevin Wimmer. Dva zo štyroch gólov vrátane víťazného inkasoval po fauloch. Rodrigues, ktorý prišiel do klubu v zime, zatiaľ skóroval v oboch zápasoch za slovenský klub. Weissova červená karta bola pre Slovan druhá za sebou na európskej scéne - v decembri proti Olimipiji Ľubľana (1:2) bol vylúčený Borjan.

play off o osemfinále EKL - sumár:





Sturm Graz - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 4:1 (2:1)



Góly: 4. Biereth, 27. Stankovič, 64. Kiteišvili (z 11 m), 90.+1. Camara - 8. Rodrigues. Rozhodovali: Al-Hakim – Klyver, Wilde (všetci Švéd.). ŽK: Gazibegovič - Zmrhal, Rodrigues. ČK: 78. Weiss (Slovan)



Graz: Jaroš - Gazibegovič (83. Johnston), Affengruber, Wüthrich, Prass (83. Camara) - Stankovič, Lavalée - Kiteišvili (83. Hierländer), Horvat, Sarkaria (59. Böving) - Biereth (71. Wlodarczyk)



Slovan: Trnovský - Pauschek, Kašia, Bajrič, Zmrhal - Kankava, Savvidis, Kucka - Barseghjan (68. Weiss), Rodrigues, Strelec (80. Tolič)

Prvú strelu na bránu poslal za hostí Rodrigues. Graz sa však rýchlo usadil na polovici súpera a v 4. minúte bol už vo vedení. Biereth dostal loptu za obranu od Horvata a Trnovského prekonal prízemnou strelou k bližšej žrdi. Slovan zareagoval okamžitou ofenzívnou aktivitou, ktorú pretavil na gól Rodrigues. Ten dostal vo ôsmej minúte dlhú loptu za obranu od Zmrhala, obhodil si domáceho brankára Jaroša a zakončil do prázdnej brány. Oba presné zásahy kontroloval pre možný ofsajd systém VAR. Do podobnej situácie ako Rodrigues sa dostal v 17. minúte Strelec, svoj únik však prekombinoval a neskôr bol odmávaný aj ofsajd. Následne začali domáci s náporom, ktorý Slovan ešte ustál. Doplatil však na faul Kucku, po ktorom vyšla domácim štandardka. Tú rozohral na kraji malého vápna Sarkaria, v pohybe ju poslal priamo pred bránu Affengruber a hlavičkou pod brvno zakončil kapitán Stankovič. Hneď po rozohrávke vzal loptu Graz a na Trnovského to skúsil z diaľky, slovenský brankár si pripísal prvý zákrok v zápase. Chvíľu na to pohrozil spoza šestnástky aj hosťujúci Zmrhal a za domácich zase Prass. Tomu však chýbala presnosť. V nadstavenom čase mali "belasí" ešte ofenzívnu epizódku, Barseghjan ju ukončil strelou vedľa.



Chvíľu po prestávke boli pred bránou súpera opäť domáci, Trnovský si poradil so Sarkariovou strelou z uhla. Krátko pred uplynutím hodiny hry zaváhal po centri domáci brankár Jaroš, Slovan sa však do zakončenia nedostal. O chvíľu neskôr doplatili hostia opäť na faul, v pokutovom území tentokrát fauloval po rohu Barseghjan a Kiteišvili následne premenil penaltu. Loptu poslal do opačnej strany ako čakal Trnovský. Graz následne zvýšil tlak, rozhodca Al-Hakim udelil Weissovi pôvodne za faul žltú kartu, no po konzultácii so sytémom VAR svoj verdikt zmenil. Slovan sa vo zvyšku zápasu zmohol už len na jeden útok, domáci využívali svoju početnú prevahu. Dvakrát sa ešte blysol Trnovský, no v nadstavení ho prekonal z hranice šestnástky striedajúci Camara.

Hlasy po stretnutí /zdroj: RTVS/:





Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Prvý polčas sme hrali výborne, mali sme viac gólových šancí ako domáci. Druhý polčas sme nezvládli. Do stavu 1:3 sme hrali dobre, čo sa stalo potom beriem na seba. Vlada som nemal na trávnik vôbec posielať. Šmýkačka z jeho strany bola zbytočná. Do prestávky sme podali možno najlepší výkon vonku, čo sa týka ofenzívy. Výsledok je taký aj zásluhou mojich zlých rozhodnutí. Škoda toho, dal sa tu uhrať lepší výsledok. Zázraky sa občas dejú, ale káder máme úzky. Uvidíme, čo bude v odvete."



Juraj Kucka, kapitán Slovana: "Snažili sme sa, ale súper mal viac z hry. Penalta súpera nakopla a po červenej karte sa už iba dohrávalo. Hráči chýbajú, no nedá sa na to vyhovárať. Musia naskočiť druhí a nahradiť ich. Súper na nás vyletel, nedokázali sme sa úplne dostať do hry. V istých častiach sa nám darilo, no boli tam aj hluché momenty. Doma musíme podať úplne odlišný výkon a pokúsiť sa o zázrak. Musíme hrať ako o všetko. Verím, že nás domáci poženú dopredu a nevzdáme sa tak ľahko."



Jaromír Zmrhal, hráč Slovana: "Bolí to. Chceli sme uhrať prijateľný výsledok, čo sa nám nepodarilo. Mrzí nás to, už sa s tým nedá nič urobiť a treba ísť ďalej. Musíme sa dobre pripraviť a doma pred vlastnými fanúšikmi ukázať, že na to máme."



Kenan Bajrič, hráč Slovana: "V prvom polčase sme hrali dobre, dokázali sme ich brániť a mali sme šance. V druhom a tiež s posledným gólom sme mali smolu. Najprv prišla tá nešťastná penalta, rozprávali sme sa povedali sme si, že o dva góly to nie ja tak zlé. Potom však prišla červená karta a išli sme mentálne dole. Nie je to dobré, máme za sebou náročný zápas, ale nedá sa nič robiť."