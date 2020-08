Slovan reaguje na kontumáciu v Lige majstrov. Má dostatok dôkazov a odvolal sa na CAS

Karanténa pre obe výpravy Slovana

Žiadny boj voči UEFA

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava sa proti pondelkovému verdiktu Európskej futbalovej únie (UEFA) odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne. Informáciu o tom priniesol oficiálny web "belasých".UEFA v pondelok večer rozhodla o vyradení Slovana z Ligy majstrov 2020/2021. Bratislavčania mali počas minulého týždňa odohrať na Faerských ostrovoch duel 1. kvalifikačného kola LM proti miestnemu KÍ Klaksvík , no súboj sa nekonal v pôvodnom stredajšom termíne a napokon ani v piatkovom náhradnom termíne.Dôvodom bola karanténa pre obe výpravy Slovana, keďže po prílete na Faerské ostrovy v oboch výpravách diagnostikovali jednému z členov ochorenie COVID-19. UEFA napokon rozhodla o kontumácii stretnutia a o postupe KÍ Klaksvík, ktorý by už v stredu mal hrať v 2. kvalifikačnom kole na pôde švajčiarskeho mužstva Young Boys Bern."ŠK Slovan ešte uplynulý piatok adresoval UEFA viac než trojstranový protest, v ktorom sme prostredníctvom konkrétnych faktov a argumentov zhrnuli závažné pochybenia faerskej strany a poukázali sme na neférové konanie zo strany miestnych úradov. Rovnako sme včera odoslali UEFA negatívne výsledky testov na COVID-19 u všetkých členov prvej výpravy, ktorí sa vrátili na Slovensko," informuje Slovan na svojom webe.Generálny riaditeľ ŠK Slovan Ivan Kmotrík mladší potvrdil, že klub sa odvolal na CAS. "Rozhodnutie nás neteší a všetci sme v tejto chvíli sklamaní. Chcem však zdôrazniť, že my nevedieme a nebudeme viesť žiadny boj voči UEFA. V tomto prípade totiž prehral predovšetkým futbal, a to z dôvodu neférových krokov zo strany úradov na Faerských ostrovoch, ktoré robili všetko pre to, aby sa zápas neodohral. Nevzdávame našu snahu. Máme dostatok jasných argumentov a faktov. Preto sme podali odvolanie voči tomuto rozhodnutiu na Športový arbitrážny súd a právnou cestou sa budeme snažiť dosiahnuť to, čo nám prináleží. Nielen pocity nás všetkých, ale najmä fakty hovoria, že sme boli poškodení neférovým konaním faerskej strany i tým, že Klaksvík si nesplnil svoje povinnosti v zmysle protokolu UEFA. Na faerskej strane došlo k viacerým pochybeniam a diskriminácii,“ povedal Kmotrík.Poďakoval tiež priaznivcom klubu za podporu. "Ďakujeme všetkým fanúšikom za podporu aj v týchto pre nás neľahkých a náročných chvíľach. Pre nás všetkých predstavujú udalosti posledných dní obrovskú ranu, no nevzdávame sa. Spolu sme Slovan v dobrom aj v zlom,“ dodal.