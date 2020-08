UEFA skontumovala zápas prvého predkola Ligy majstrov KÍ Klaksvík – Slovan Bratislava

aktualizované 25. augusta, 9:57



Jeden hráč bol pozitívny na COVID-19

Kmotrík avizoval odvolanie

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla o osude zápasu úvodného predkola Ligy majstrov medzi KÍ Klaksvík ŠK Slovan Bratislava , ktorý neodohral. Podľa faerských médií "belasí" prehrali kontumačne a Klaksvík v druhom predkole vyzve švajčiarsky Young Boys Bern Taký verdikt vyriekla Kontrolná, etická a disciplinárna komisia UEFA, ktorá sa zaoberala situáciou okolo minulotýždňového merania síl medzi majstrami oboch spomenutých krajín. Duel sa napokon nekonal, pretože po prílete na Faerské ostrovy sa vyskytli osoby s koronavírusom a miestne úrady obe výpravy poslali do karantény.Pôvodne sa mal zápas hrať v stredu večer, no po prílete do dejiska stretnutia lekári diagnostikovali ochorenie COVID-19 u jedného človeka z výpravy Slovana, konkrétne u člena realizačného tímu. Miestne úrady následne rozhodli, že výprava slovenského šampióna má dve možnosti - odcestovať domov alebo zostať v karanténe.Po stretnutí so zástupcami UEFA padlo rozhodnutie, že Slovan môže na zápas nastúpiť, avšak v náhradnom termíne a s úplne iným tímom, aký sa vtedy nachádzal na Faerských ostrovoch. Vedenie Slovana preto vyslalo do dejiska náhradný tím.V novej výprave "belasých" bolo sedem hráčov A-tímu, ktorí sa nedostali do pôvodnej nominácie a na Faerské ostrovy odleteli aj deviati juniori. V druhej výprave Slovana sa po prílete do krajiny objavil pozitívny prípad na koronavírus, hráč sa potom podrobil opakovanému testu tiež s pozitívnym výsledkom.UEFA teda aj na piatok naplánovaný náhradný duel zrušila a ortieľ vyriekla až v pondelok podvečer. V 2. kvalifikačnom kole na pôde švajčiarskeho Young Boys Bern sa tak už v stredu večer predstaví KÍ Klaksvík. Pre ŠK Slovan Bratislava sa však púť pohárovou Európou zatiaľ nekončí, predstaviť by sa mal v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy so žrebom 31. augusta.Už pred rozhodnutím UEFA avizoval generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. podanie odvolania v prípade administratívneho vyradenia klubu z LM."Z udalostí posledných dní jasne vyplýva, že na Faerských ostrovoch robili všetko pre to, aby sa zápas neuskutočnil. Ak si to takto niekto nastaví, tak neviem ako chceme odohrať kvalifikácie európskych pohárov či Ligu národov. Toto má potom krátku životnosť a neviem, kam sa tým dostaneme. Riskujeme nebezpečný precedens aj v súvislosti s potenciálnymi budúcimi zápasmi, ktoré sa odohrajú na Faerských ostrovoch. Pokiaľ bude rozhodnutie UEFA v náš neprospech, tak určite podáme odvolanie a budeme sa brániť právnou cestou. Aj napriek tomu, že sme sa vrátili znechutení a plní negatívnych pocitov, nevzdávame sa. Budeme bojovať do poslednej chvíle," povedal Kmotrík.