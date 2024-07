Vzhľadom na priebeh zápasu musíme byť spokojní, hodnotí tréner Weiss remízu Slovana s Celje (video)

Spokojnosť s remízou

Debut brankára Takáča

Cenný výsledok

25.7.2024 (SITA.sk) - Futbalisti úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava v prvom zápase 2. kvalifikačného Ligy majstrov 2024/2025 remizovali na trávniku slovinského družstva NK Celje 1:1 (1:1) a pred budúcotýždňovou domácou odvetou dosiahli sľubný výsledok.Domáci viedli už od 7. minúty gólom Luku Bobičaneca z priameho kopu, no už o štyri minúty neskôr vyrovnal David Strelec . Väčšiu časť duelu hrali hostia bez vylúčeného stredopoliara Kyriakosa Savvidisa . Po polhodine hry 29-ročný Grék v sklze zasiahol nohu slovinského protihráča Tamara Svetlina a hlavný rozhodca po konzultácii so systémom VAR zmenil pôvodný žltý trest za červený."Vzhľadom na priebeh zápasu musíme byť s remízou spokojní. Bolo to po heroickom výkone v defenzíve. Od 30. minúty sme hrali v desiatich, čo bolo náročné proti kvalitnému súperovi," zhodnotil kouč bratislavského kolektívu Vladimír Weiss podľa STVR Šport."Čo sa týka môjho gólu, Robo Mak Vlado Weiss spravili peknú akciu. Neviem, či ma Vlado cítil alebo videl, no dal mi to krásne pätičkou pod seba, a už som len loptu uložil k bližšej žrdi. Teším sa, že mi to tam padlo. Aj pre mňa to bolo po vylúčení vpredu náročné, no spoločne sme to zvládli. Chceli sme aj útočiť a niečo vpredu vymyslieť, no samozrejme, kľúčové je, že sme už neinkasovali," cituje Davida Strelca oficiálny web "belasých" skslovan.com.Debut vo farbách Slovana absolvoval brankár Dominik Takáč , ktorý do Bratislavy prestúpil zo Spartaka Trnava "Predviedol sa vo výbornom svetle, podržal nás vo viacerých momentoch, hoci ten gól asi mohol chytiť. Súper bol na nás dobre pripravený. Po červenej karte sme museli bojovať a uhrať to takticky. Dobre sme bránili, hoci domáci mali šance. Brankár je na to, aby podržal tím a som rád, že mu to vyšlo," zamyslel sa Weiss st."Belasí" v Celje dosiahli cenný výsledok."Za tohto stavu je remíza pre nás výhodná. Doma však musíme zvíťaziť," dodal kouč Weiss.Ak jeho zverenci prekonajú slovinskú prekážku, čaká na nich z cyperský APOEL Nikózia alebo moldavský Petrocub Hincesti. Ešte pred domácim vystúpením v LM odohrá Slovan ligový duel v Zlatých Moravciach proti nováčikovi z Komárna.