Slovan v Európe narazí na majstra Moldavska alebo Izraela, ak prejde cez Zrijnski Mostar

aktualizované 24. júla, 13:22



Kto boli možní súperi Slovana?

Žreb rozhodol aj o nemajstrovskej vetve

24.7.2023 (SITA.sk) -Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava v prípade postupu cez HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny v 1. kvalifikačnom kolevyzve v 3. kole postupujúci tím z inej dvojice 2. kola - moldavský FK Šeriff Tiraspoľ alebo izraelský FC Maccabi Haifa. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Ak sa Slovan predstaví v 3. kvalifikačnom kole LM, v prvom súboji nastúpibude na programeu súpera.Rozdelenie do skupín pred pondelkovým žrebom rozhodlo, že postupujúci z dvojice Zrinjski Mostar - Slovan mohol dostať len grécky AEK Atény alebo postupujúceho z dvojíc FK Šeriff Tiraspoľ (Mold.) - FC Maccabi Haifa (Izr.) či Aris Limassol (Cyp.) - BATE Borisov (Biel.).Pondelkový poludňajší žreb rozhodol aj o tom, že v nemajstrovskej vetve ukrajinský klub SC Dnipro-1 si v prípade postupu cez grécky Panathinaikos Atény zmeria sily s francúzskym tímom Olympique Marseille Ukrajinci v pohárovej Európe doteraz hrali v "prechodnom domove" v Košiciach a tam odohrajú aj utorkový súboj proti Grékom. Ak by tam nastúpili aj proti Francúzom, na Slovensku by sa hralo"Belasí" v 1. kvalifikačnom kole postúpili cez luxemburský tím FC Swift Hesperange, doma remizovali 1:1 a v odvete u súpera triumfovali 2:0. Ak Slovan nepostúpi cez Mostar, predstaví sa v 3. kvalifikačnom kole Európskej ligy. Ešte v pondelok sa rozhodne, kto bude 10. a 17. augusta súperom zdolaného mužstva z konfrontácie majstrov Slovenska a Bosny a Hercegoviny.