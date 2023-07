Verstappen na Veľkej cene Maďarska triumfoval siedmykrát za sebou a útočí na Vettelov rekord (video+foto)

Prekonaný rekord McLarenu

Prvá zákruta bola Verstappenova

24.7.2023 (SITA.sk) - Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen pokračoval v spanilej jazde sezónou 2023 aj na nedeľňajšej Veľkej cene Maďarska , na ktorej dosiahol siedmy triumf za sebou a celkovo deviaty v tomto roku.Dvadsaťpäťročný Holanďan pomohol tímu Red Bull zlepšiť historický rekord McLarenu z roku 1988 s 11 víťazstvami v rade, sériu 12 víťazstiev odštartoval v záverečných pretekoch minulého roka."Ľudia si neuvedomujú, aké náročné je zvíťaziť v 12 pretekoch za sebou aj s dominantným monopostom. Dúfam, že budeme takto pokračovať ešte dlho," vyhlásil víťaz 44 pretekov v F1, ktorý má v Pohári jazdcov už 110-bodový náskok tímovým kolegom Sergiom Pérezom Mexičan sa na Hungaroringu prepracoval z deviatej priečky na tretiu, okrem Verstappena ho zdolal aj Brit Lando Norris (McLaren).Max Verstappen po štarte z druhého miesta rýchlo predbehol víťaza kvalifikácie Brita Lewisa Hamiltona a do konca pretekov si udržal vedenie."Som spokojný s tým, ako dobre som odštartoval. Prvá zákruta bola moja. Našťastie, všetko dobre dopadlo. Dúfam, že nezostanem pri 44 víťazstvách, to by bolo hrozné. Hádam rýchlo dosiahnem 45. triumf," skonštatoval Holanďan, ktorý útočí na rekord v počte víťazných veľkých cien za sebou. Stále patrí Nemcovi Sebastianovi Vettelovi , ktorý v roku 2013 práve s Red Bullom uspel deväťkrát v rade.Súčasná dominancia tímu Red Bull predčila aj nedávne najlepšie obdobie Mercedesu, počas ktorého Hamilton získal šesť z jeho siedmich titulov. Piloti Mercedesu zvíťazili najviac 10-krát bez prerušenia, aj keď túto sériu ťahali trikrát."Ak Max nedokončí preteky, tak možno máme šancu zvíťaziť," žartoval po VC Maďarska Norris, ktorého teší zlepšená forma McLarenu: "Sme šťastní z nášho progresu a z našej súčasnej pozície, keď bojujeme o pódiá. Neskôr v sezóne príde aj náš čas."