(video+foto) Skvelá Vlhová ovládla slalom v Záhrebe, Shiffrinovú zdolala o vyše sekundu a je novou kráľovnou

1. kolo: 1. Petra Vlhová (SR) 57,25 s., 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,16, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,81, 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,99, 5. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +2,00, 6. Katharina Truppeová (Rak.) +2,06

Celkové poradie (1.+2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 1:57,98 min, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,31 s, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) +3,49, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +3,60, 5. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +3,62, 6. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +3,79

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 13 z 39 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 826 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 513, 3. Federica Brignoneová (Tal.) 451, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 329, 5. Michelle Gisinová (Švaj.) 301, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) 287

Poradie v hodnotení slalomu v SP (po 4 z 9 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 380 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 260, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) 186, 4. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) 155, 5. Michelle Gisinová (Švaj.) 151, 6. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) 142

Hlasy z tlačovej konferencie

Petra Vlhová (SR, 1. miesto): „S číslom jeden je to vždy výhoda neporušenej trate a to som v prvom kole využila. Pomohlo mi, že som mala vyše sekundový náskok pred druhým kolom. Zostala som v pokoji, lebo som vedela, že mám ten veľký náskok. Či to boli najlepšie jazdy v mojom živote? Neviem, či najlepšie, ale jedny z najlepších áno. Som šťastná. V Killingtone to bol veľký rozdiel medzi Mikaelou a mnou, ale odvtedy sa to trochu posunulo. Ak dokážem zajazdiť dobre v oboch kolách, môžem jej konkurovať. Dúfam, že o slalomovom titule v tejto sezóne Svetového pohára ešte nie je rozhodnuté. Urobím všetko v zostávajúcich piatich slalomoch, aby som to Mikaele ešte sťažila.

Mikaela Shiffrinová (USA, 2. miesto): „Petra dnes odviedla výbornú robotu v oboch kolách. Lepšie sa prispôsobila tejto trati ako ja. Ak by som neurobila chybu v prvom kole, priblížila by som sa k nej, ale ona bola dnes lepšia v oboch jazdách. Pád na nedávnom tréningu a jeho prípadné následky som počas pretekov nepociťovala, určite to neovplyvnilo výsledok. Dnes som potrebovala na víťazstvo šťastie, ale Petra chybu neurobila. Predviedla vysoký stupeň lyžovania. Mala by som byť nahnevaná z toho, že som takto prehrala. Keď som však videla Petru v druhom kole, videla som, že dnes vyhrala zaslúžene. Páčilo sa mi ako lyžovala. Myslím si, že boj o slalomový titul vo Svetovom pohári bude v tejto sezóne ešte tvrdý. Mám náskok, ale ešte nič nie je rozhodnuté.“

Katharina Liensbergerová (Rak., 3. miesto): „Lyžovať dobre na kopci Sljeme nad Záhrebom si vyžaduje veľké úsilie a jazdu na limite, je to veľmi ťažký slalom vo výbornej atmosfére. Rada sa sem vraciam. Som veľmi šťastná, ale zároveň musím povedať, že Petra a Mikaela sú momentálne v takej fazóne, že sa len veľmi ťažko dajú zdolať. Netvrdím, že sú neporaziteľné, ale dnes na tomto kopci dominovali pred ostatnými.“