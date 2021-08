Slovenky na ME začínajú zápasom proti Maďarkám. Na šampionát sme pripravení, tvrdí tréner Fenoglio

Slovenky sú na šampionát pripravené

Šesť hráčok bude mať na ME premiéru



Káder slovenskej reprezentácie volejbalistiek na ME 2021:

Nahrávačky: Barbora Koseková, Anna Kohútová

Smečiarky: Nikola Radosová, Mária Žernovič, Karin Palgutová, Karolína Fričová

Blokárky: Jaroslava Pencová, Michaela Abrhámová, Tereza Hrušecká, Ema Smiešková

Univerzálky: Karin Šunderlíková, Romana Krišková

Liberá: Michaela Španková, Skarleta Jančová

Program Sloveniek v Zadare:

piatok 20. augusta: Maďarsko - Slovensko (20.15)

nedeľa 22. augusta: Chorvátsko - Slovensko (17.00)

pondelok 23. augusta: Slovensko - Taliansko (17.15)

utorok 24. augusta: Švajčiarsko - Slovensko (20.00)

štvrtok 26. augusta: Slovensko - Bielorusko (17.00)





19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Majstrovstvá Európy vo volejbale žien síce štartujú už v stredu, no slovenské reprezentantky do diania na turnaji zasiahnu prvýkrát až v piatok 20. augusta.Slovenky pod vedením talianskeho trénera Marca Fenoglia sa predstavia v základnej C-skupine v chorvátskom Zadare, ďalšími dejiskami šampionátu sú srbský Belehrad, bulharský Plovdiv a rumunské mesto Kluž.Slovenské hráčky v Zadare nastúpia postupne proti Maďarkám, domácim Chorvátkam, Taliankam, Švajčiarkam a Bieloruskám. Ak sa chcú kvalifikovať do vyraďovacej časti, musia skončiť najhoršie na štvrtej pozícii.V takom prípade by sa sťahovali do Belehradu a tam 29. alebo 30. augusta absolvovali minimálne osemfinálový duel proti súperkám z A-skupiny (Srbsko, Azerbajdžan, Rusko, Belgicko, Francúzsko, Bosna a Hercegovina). Turnaj vyvrcholí finálovým stretnutím 4. septembra práve v srbskej metropole."Po dlhej a náročnej príprave, v ktorej sme tvrdo pracovali, nastal čas hrať, sme pripravení na šampionát. Vieme, aké sú naše ciele, v tíme je dobrá atmosféra a pokúsime sa spraviť maximum pre postup," povedal kouč Fenoglio pred odchodom na ME."Pripravujeme sa už na prvý zápas s Maďarskom. V našej skupine sú veľmi silné tímy Talianska a Chorvátska, o ďalšie pozície bude veľký boj a všetko je otvorené. Myslím si, že sme so súpermi na rovnakej úrovni a v príprave sme ukázali, že ak hráme na stodesať percent, dokážeme hrať veľmi dobrý volejbal," pokračoval taliansky tréner podľa oficiálneho Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Slovenky sa na ME predstavili aj pred dvoma rokmi, vtedy účinkovali v domácom prostredí v Bratislave. Debut na kontinentálnom šampionáte v Zadare absolvuje šesť zo štrnástich nominovaných hráčok - nahrávačka Anna Kohútová, blokárky Michaela Abrhámová, Tereza Hrušecká, Ema Smiešková a univerzálky Romana Krišková a Karin Šunderlíková. Kapitánkou tímu je rovnako ako na ME 2019 nahrávačka Barbora Koseková."Maďarky budú určite veľmi bojovné a nič nám nedajú zadarmo. Musíme ich zatlačiť od prvej lopty a snažiť sa robiť čo najmenej chýb. Ak budeme hrať ako tím a bojovať, môžeme uspieť," povedala pred prvým súbojom kapitánka.Na ME 2019 obsadili Slovenky 12. priečku, predtým boli v rokoch 2007 aj 2009 trináste. Maximom volejbalistiek SR na tomto fóre je 9. priečka z roku 2003. Na majstrovstvách sveta ani olympijských hrách slovenské reprezentantky ešte neštartovali.