SLOVENČINA: Aby sa vykanie nestalo tykaním

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Denne používame vo svojom prejave vykanie, no neraz ho miešame s tykaním. Ako znie správne?Keď vykáme, sloveso je vždy – aj v mužskom, aj v ženskom rode – vyčasované v druhej osobe množného čísla. Čiže – boli ste tam, prišli ste, zabudli ste na to.V ženskom rode vyzerá vykanie správne takto: Pani Drobná, boli by ste taká dobrá? Pani Mária, kedy by ste mali čas? A nie: Pani Drobná, bola by ste taká dobrá? Pani Mária, kedy by ste mala čas? A v mužskom rode: Pane, boli by ste taký ochotný? Ujo Jozef, zabudli ste na to? A nie: Pane, bol by ste taký ochotný? Ujo Jozef, zabudol ste na to?Slová sám, rád alebo prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno sú pri vykaní v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Keď oslovujeme muža, ktorému vykáme, správne ho oslovíme nasledovne: Čo máte rád? Chcete odísť sám? Boli ste spokojný? Skončili ste druhý. A keď oslovujeme ženu, ktorej vykáme, správny tvar vyzerá nasledovne: Čo máte rada? Chcete odísť sama? Boli ste spokojná? Skončili ste druhá.