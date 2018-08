SLOVENČINA: O ôsmich žiakoch z ôsmych tried

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. augusta - Niektorým pisateľom robia problémy základné a radové číslovky, prípadne písanie zámen. Pozrime sa na príklad - číslovky siedmim či siedmym a zámená akísi či akýsi.Na oslavu svojich siedmych narodenín pripravil menu zo siedmich chodov. Aký je rozdiel v jednej a druhej číslovke, prečo v jednej píšeme ypsilon a v druhej jotu?Rozdiel je celkom jednoduchý. Ak ide o základnú číslovku, vyjadrujúcu počet, na ktorú sa pýtame otázkou koľko?, v každom tvare plurálu ponechávame tvar s jotou – siedmich, siedmim. Rovnako to platí aj pri iných číslovkách. Základnú číslovku skloňujeme podľa vzoru päť.V praxi to vyzerá nasledovne: Dodávka so siedmimi cestujúcimi ráno skončila v priekope. Izrael získal štyri zo siedmich zvitkov Mŕtveho mora. Prezident odvolal ôsmich sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov. Šachisti z ôsmich krajín Európy sa stretnú na tábore V4 Liptov 2018.Ak je daná číslovka radová – čiže vyjadruje poradie a pýtame sa na ňu otázkou koľký v poradí?, používame plurálový tvar s ypsilonom – siedmych, siedmym... (Avšak v tvare nominatívu množného čísla platí výnimka – siedmi.) Číslovku skloňujeme podľa vzoru pekný.Halák siedmym víťazstvom v rade pomohol St. Louis na čelo profiligy. Švajčiar Josi sa stal ôsmym kapitánom Nashvillu. Alebo jeden príklad, ktorý v sebe obsahuje oba prípady: Boli to žiaci z ôsmich ôsmych tried. Prvá číslovka vyjadruje počet (osem), druhá poradie, ročník (ôsma). Jednoduchou pomôckou je nahradiť si siedmeho či ôsmeho číslovkou päť. Vtedy sa nám jasne ukáže, kde použiť „i“ či „y“, podľa výslovnosti tvrdého „t“ či mäkkého „ť“.Akýsi či akísi?Neraz je sporným práve tvar zámena akýsi (či iný tvar, napríklad ktorýsi) či akísi. Keď si koncové -si odmyslíme, zostane nám prídavné meno, ktoré skloňujeme podľa vzoru pekný. Tvar akýsi, teda aký, môžeme nachádzať len v jednotnom čísle – napríklad ktorýsi človek, akýsi chlapec. V nominatíve množného čísla bude tvar podľa vzoru pekný – akísi (ako aj akí). Všetci boli akísi dobrí. Prišli akísi chlapci. Žene sa prihovorili akísi neznámi ľudia.