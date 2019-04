SLOVENČINA: Svoje si už idú nielen reperi a športovci, ale aj biskupi

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Bratislava 9. apríla (TASR) - Už v 90. rokoch Vec (ešte v Troskách) repoval: Vždy, keď zapnem moje stroje, idem si svoje, zotrvačníkoví umelci, oblečte si kroje! Dnes si „idú svoje“ už aj seriózni konzervatívni novinári, napr. v titulku k predvolebnému komentáru: Pastiersky list nebude, no biskupi si aj tak idú svoje.Floskula „ísť si svoje“ patrí medzi najnovšie a najživšie, zo spodnejších, hovorových vrstiev jazyka sa úspešne prepracovala aj do publicistiky.Sloveso ísť, ako jedna z najstarších a najzákladnejších súčastí jadra slovnej zásoby, nadobúda okrem základného významu pohybu a činnosti mnoho ďalších významov a vyskytuje sa v rozličných frázach (ísť ako po masle, ísť do tuhého, ísť cez mŕtvoly, ísť dole kopcom...). Poznáme ho aj v zvratnej podobe: ide si po chodníčku, ide...; choď si, kam chceš. Spojenie „ísť si svoje“ a jeho významy robiť si po svojom, nedbať na okolie, podať svoj najlepší výkon sú však nové, nelexikalizované.Medzi prvými sa tejto floskuly ujali športoví novinári: S Neuerovou sa nebude Kuzminová naťahovať, pôjde si svoje tempo, pokojne, až do záverečnej streľby, a potom sa uvidí, či náskok zveľadí, alebo nie. Lukáš nastúpil do zápasu bez rešpektu a išiel si svoje.Hovorový jazyk je prirodzenou súčasťou populárnej hudby. Tomi Popovič jednu zo svojich skladieb priamo nazval Idem si svoje. Hitové slovné spojenia prenikajú aj do recenzií hudobných redaktorov: Žobráci sú trpezliví, idú si svoje už roky a darí sa im, kapela by sa však nemala báť vo väčšej miere zaradiť piesne z albumu do koncertného repertoáru.Dnes sa floskula cíti doma aj mimo športu a populárnej hudby. Nájdeme ju napr. v reportáži z hôr: Významná časť skupiny sa už rozhodla „ísť si svoje“ a rizikovo zostupuje do neznámej doliny. Alebo v otázke amatérskemu básnikovi: Riadiš sa niekým pri písaní? Alebo si ideš svoje?Nachádzame dokonca aj pokusy o predmetové spojenia: Veľa ľudí to má ťažké a nemôže len tak opustiť nudnú prácu a ísť si svoje hobby, najmä ak už má svoju rodinu či hypotéku.Jednou z etablovaných fráz s využitím slovesa ísť je „ísť svojou cestou“, „ísť vlastnou cestou“. Významovo je s frázou „ísť si svoje“ príbuzná, nie však totožná. Nová fráza vo svojich odtienkoch obsahuje viac individualizmu a viac vzdoru. Dokazuje produktívnosť slovesa ísť – a čas ukáže, či sa módny výstrelok (ktorý citlivejším používateľom jazyka píli uši) presadí.