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07. septembra 2026
Tiafoe má v New Yorku kurt, na ktorom ešte neprehral. Medvedeva poslal domov a od publika si pýtal ďalší hluk
Tagy: US Open
Pre Medvedeva sa tak skončil ďalší grandslamový turnaj bez postupu medzi najlepších osem. Frances Tiafoe má na tenisovom US Open miesto, kde sa cíti ako doma. Na Louis Armstrong Stadium ešte nikdy ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Pre Medvedeva sa tak skončil ďalší grandslamový turnaj bez postupu medzi najlepších osem.
Frances Tiafoe má na tenisovom US Open miesto, kde sa cíti ako doma. Na Louis Armstrong Stadium ešte nikdy neprehral a v nedeľu tam zdolal aj bývalého šampióna Daniila Medvedeva. Po víťazstve 7:6 (1), 6:4, 7:6 (6) si americký tenista priložil ruku k uchu a vyzval divákov, aby robili ešte väčší hluk.
„Energia bola úžasná. Je to ako ľudový kurt. Tú energiu si určite užívam,“ povedal Tiafoe, ktorý sa do štvrťfinále US Open dostal štvrtýkrát za ostatných päť rokov. Po zápase predviedol aj symbolický basketbalový hod na počesť Lisy Leslieovej, AJ Dybantsu a Victora Oladipa, ktorí mu fandili v hľadisku.
Jedenásty nasadený Američan pritom nemal proti Medvedevovi priaznivú bilanciu. Rus vyhral šesť z ich predchádzajúcich siedmich stretnutí vrátane jednoznačného triumfu v rovnakom kole US Open 2020. Tentoraz však Tiafoe zvládol rozhodujúce momenty lepšie. „Hral som dobre, keď na tom záležalo. Áno, vytiahol som niekoľko šialených vecí, ale proti takému kvalitnému hráčovi, akým je Daniil, to muselo byť také dobré,“ povedal.
Medvedev mal náskok v dvoch z troch setov. V prvom podával na jeho zisk, no za stavu 6:5 prišiel o servis a následne prehral tajbrejk. V treťom mal dokonca setbal, Tiafoe však uspel pri výmene na sieti a získal aj ďalšie dva body. „V niektorých momentoch zápasu som mal hrať lepšie. Mal som zahrať lepšie údery, robiť lepšie rozhodnutia, vlastne. To rozhodlo,“ priznal Rus.
Pre Medvedeva sa tak skončil ďalší grandslamový turnaj bez postupu medzi najlepších osem. Hoci v tejto sezóne získal dva tituly ATP a zdolal Carlosa Alcaraza v Indian Wells, na žiadnom zo štyroch grandslamových podujatí sa nedostal za osemfinále. Tiafoeho naopak čaká krajan Alex Michelsen, ktorý si po víťazstve nad Tomásom Martínom Etcheverrym 7:6 (6), 6:4, 6:4 zahrá svoje prvé grandslamové štvrťfinále.
V prípade ďalšieho postupu môže Tiafoe naraziť na Alcaraza, s ktorým v roku 2022 prehral päťsetové semifinále US Open. Španiel sa teraz po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením pravého zápästia dostáva do formy. Tommyho Paula zdolal 6:4, 6:3, 6:4 a po zápase povedal: „Som naozaj šťastný, keď vidím, na akej úrovni teraz som.“
Alcarazovým najbližším súperom bude Ben Shelton, ktorý proti Stefanosovi Tsitsipasovi nečelil ani jednému brejkbalu a zvíťazil 6:2, 6:3, 6:4. Američan očakáva náročný súboj. „Myslím si, že úroveň, na ktorej hrá, je naozaj, naozaj pôsobivá. Myslím si, že v utorok večer to bude ohňostroj,“ povedal o Alcarazovi.
V ženskej súťaži postúpila do štvrťfinále Jessica Pegulová, ktorá zdolala Soranu Cirsteovú 6:3, 6:4. Rumunka tak odohrala svoj posledný grandslamový zápas, keďže po sezóne plánuje ukončiť kariéru. Pegulová zároveň zostáva v hre o post svetovej jednotky, na ktorý však potrebuje získať svoj prvý grandslamový titul.
Zdroj: SITA.sk - Tiafoe má v New Yorku kurt, na ktorom ešte neprehral. Medvedeva poslal domov a od publika si pýtal ďalší hluk © SITA Všetky práva vyhradené.
Frances Tiafoe má na tenisovom US Open miesto, kde sa cíti ako doma. Na Louis Armstrong Stadium ešte nikdy neprehral a v nedeľu tam zdolal aj bývalého šampióna Daniila Medvedeva. Po víťazstve 7:6 (1), 6:4, 7:6 (6) si americký tenista priložil ruku k uchu a vyzval divákov, aby robili ešte väčší hluk.
„Energia bola úžasná. Je to ako ľudový kurt. Tú energiu si určite užívam,“ povedal Tiafoe, ktorý sa do štvrťfinále US Open dostal štvrtýkrát za ostatných päť rokov. Po zápase predviedol aj symbolický basketbalový hod na počesť Lisy Leslieovej, AJ Dybantsu a Victora Oladipa, ktorí mu fandili v hľadisku.
Jedenásty nasadený Američan pritom nemal proti Medvedevovi priaznivú bilanciu. Rus vyhral šesť z ich predchádzajúcich siedmich stretnutí vrátane jednoznačného triumfu v rovnakom kole US Open 2020. Tentoraz však Tiafoe zvládol rozhodujúce momenty lepšie. „Hral som dobre, keď na tom záležalo. Áno, vytiahol som niekoľko šialených vecí, ale proti takému kvalitnému hráčovi, akým je Daniil, to muselo byť také dobré,“ povedal.
Medvedev mal náskok v dvoch z troch setov. V prvom podával na jeho zisk, no za stavu 6:5 prišiel o servis a následne prehral tajbrejk. V treťom mal dokonca setbal, Tiafoe však uspel pri výmene na sieti a získal aj ďalšie dva body. „V niektorých momentoch zápasu som mal hrať lepšie. Mal som zahrať lepšie údery, robiť lepšie rozhodnutia, vlastne. To rozhodlo,“ priznal Rus.
Pre Medvedeva sa tak skončil ďalší grandslamový turnaj bez postupu medzi najlepších osem. Hoci v tejto sezóne získal dva tituly ATP a zdolal Carlosa Alcaraza v Indian Wells, na žiadnom zo štyroch grandslamových podujatí sa nedostal za osemfinále. Tiafoeho naopak čaká krajan Alex Michelsen, ktorý si po víťazstve nad Tomásom Martínom Etcheverrym 7:6 (6), 6:4, 6:4 zahrá svoje prvé grandslamové štvrťfinále.
V prípade ďalšieho postupu môže Tiafoe naraziť na Alcaraza, s ktorým v roku 2022 prehral päťsetové semifinále US Open. Španiel sa teraz po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením pravého zápästia dostáva do formy. Tommyho Paula zdolal 6:4, 6:3, 6:4 a po zápase povedal: „Som naozaj šťastný, keď vidím, na akej úrovni teraz som.“
Alcarazovým najbližším súperom bude Ben Shelton, ktorý proti Stefanosovi Tsitsipasovi nečelil ani jednému brejkbalu a zvíťazil 6:2, 6:3, 6:4. Američan očakáva náročný súboj. „Myslím si, že úroveň, na ktorej hrá, je naozaj, naozaj pôsobivá. Myslím si, že v utorok večer to bude ohňostroj,“ povedal o Alcarazovi.
V ženskej súťaži postúpila do štvrťfinále Jessica Pegulová, ktorá zdolala Soranu Cirsteovú 6:3, 6:4. Rumunka tak odohrala svoj posledný grandslamový zápas, keďže po sezóne plánuje ukončiť kariéru. Pegulová zároveň zostáva v hre o post svetovej jednotky, na ktorý však potrebuje získať svoj prvý grandslamový titul.
Zdroj: SITA.sk - Tiafoe má v New Yorku kurt, na ktorom ešte neprehral. Medvedeva poslal domov a od publika si pýtal ďalší hluk © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: US Open
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