Tampa otočila sériu s Rangers z 0:2 na 3:2 a je krôčik od tretieho finále NHL za sebou (video)

Víťazný gól strelil Palát





Rangers už dve série otočili





10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning aj so slovenským obrancom Erikom Černákom sa priblížili k postupu do tretieho finále Stanleyho pohára bez prerušenia na rozdiel jedného víťazstva.Vo štvrtkovom piatom dueli tohtoročného finále Východnej konferencie zámorskej NHL triumfovali na ľade New Yorku Rangers 3:1 a ujali sa v sérii hranej na štyri víťazstvá vedenia 3:2 na zápasy. Po troch triumfoch za sebou majú "blesky" v rukách postupový mečbal, ktorý sa pokúsia využiť v sobotňajšom šiestom zápase série v Tampe.Černák odohral v zápase 22:11 min s bilanciou plusový bod, strela, dva bloky, štyri bodyčeky a menší trest za hrubosť. Floridský tím ukončil tomu newyorskému osemzápasovú víťaznú sériu v Madison Square Garden.Rozdielový gól na 2:1 strelil v 59. minúte český útočník Ondřej Palát , pre ktorého to bol 11. víťazný gól v play-off v kariére.Palát sa stal prvým hráčom v histórii NHL s dvoma víťaznými gólmi v záverečných dvoch minútach riadnej hracej doby v jednom play-off. Tampa je druhým tímom ligovej histórie po New Jersey Devils (1995), ktorý rozhodol o svojom triumfe v posledných dvoch minútach riadneho hracieho času trikrát v jednom play-off."S našimi prvými dvoma zápasmi série sme neboli spokojní, to je jasné. Nehrali sme v nich dobre. Vždy sme si hovorili, že aj keď v zápase inkasujeme jeden či dva góly, mali by sme byť schopní v nich zvíťaziť. Dnes sme to opäť dokázali. Vedieme 3:2, ale nemôžeme poľaviť. Poďme domov a dokončime tú prácu. Vieme, aké náročné to bude. Naši súperi tvrdo bojovali počas celého play-off. Bude to doposiaľ najťažší duel, ale my sa rozhodne môžeme spoľahnúť na naše skúsenosti," povedal po stretnutí kapitán Tampy Steven Stamkos , citoval ho oficiálny web profiligy."Je to ťažké, o tom niet pochýb. Zajtra však nasadneme do lietadla a pripravíme sa na šiesty zápas v Tampe. Bude to bitka. Sú dobrí, a preto sú úradujúcimi víťazmi Stanleyho pohára. Budeme musieť podať náš najlepší výkon a zvíťaziť, aby sme ešte mali šancu zabojovať o postup v siedmom zápase na domácom ľade," uviedol tréner Rangers Gerard Gallant.Jeho zverenci zvíťazili v tomto play-off zatiaľ vo všetkých piatich dueloch, v ktorých čelili vyradeniu. V prvom kole otočili stav série proti Pittsburghu Penguins z 1:3 na 4:3, v druhom kole zvrátili stav série proti Caroline Hurricanes z 0:2 aj 2:3 na zápasy.Historická bilancia hovorí pred šiestym duelom série v prospech Tampy Bay. Tímy, ktoré viedli v sérii play-off 3:2 na zápasy, postúpili doposiaľ v 78,6 percentách prípadov, v konferenčnom finále až v 81,4 percentách. Ak "Bolts" zvládnu sobotňajšie domáce stretnutie, zabojujú o svoj tretí Stanleyho pohár za sebou proti Coloradu Avalanche