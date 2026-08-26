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26. augusta 2026
Slovenky prehrali s Taliankami 0:3, ale zostali v hre o postup. Tréner Volpini je hrdý na ich výkon
Slovenské volejbalistky stále čakajú na víťazstvo na ME vo švédskom Göteborgu. Po stretnutí proti Taliansku podľa predpokladov nepribudol slovenským volejbalistkám do tabuľky D skupiny na ME vo ...
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Po stretnutí proti Taliansku podľa predpokladov nepribudol slovenským volejbalistkám do tabuľky D skupiny na ME vo Švédsku žiadny bod.
Slovenky prehrali s veľkými favoritkami na zlaté medaily 0:3 (-19, -18, -20), keď v jednom sete získali maximálne 20 bodov.
Už len Čierna Hora
Najviac bodujúcou slovenskou hráčkou bola smečiarka Zuzana Šepeľová s 13 bodmi, Katrin Trebichavská pridala sedem a Karin Šunderlíková šesť bodov. Na talianskej strane sa 19 bodmi predviedla takmer dvojmetrová univerzálka Paola Egonuová, najväčšia hviezda úradujúcich olympijských víťaziek.
Zverenkyne trénera Martina Volpiniho proti majsterkám sveta a svetovým jednotkám predviedli odvážny výkon a teraz ich čaká dôležitý súboj s Čiernou Horou, ktorý je na programe v stredu od 19.00 h.
Hrali odvážne
"Som veľmi hrdý na dievčatá, lebo bojovali proti najlepšiemu družstvu na svete. Skúšali sme veci, ktoré budeme potrebovať v zápase proti Čiernej Hore, a s takýmto prístupom a výkonom, aký predviedli moje zverenkyne proti Taliansku, som si istý, že zvíťazíme," skonštatoval tréner Martino Volpini podľa webu Slovenskej volejbalovej federácie.
"Bolo to náročné, keďže sme hrali proti najlepšiemu tímu na svete. Snažili sme sa hrať odvážne, bojovali sme a potrebovali sme sa najmä pripraviť na zápas proti Čiernej Hore, ktorý je pre nás veľmi dôležitý," uviedla Zuzana Šepeľová.
Švédky už postúpili
V ďalšom zápase D-skupiny Švédky zdolali Chorvátky 3:2 a udržali tým slovenské reprezentantky v hre o postup do osemfinále. Severanky si zároveň zaistili postup do vyraďovacej časti minimálne z tretieho miesta.
K poslednej postupovej priečke sú bližšie Chorvátky, ktoré majú v tabuľke tri body, kým Slovenky dva. Chorvátkam aj v prípade trojbodového víťazstva Sloveniek nad Čiernohorkami stačí tohto súpera vo štvrtok zdolať akýmkoľvek výsledkom.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky prehrali s Taliankami 0:3, ale zostali v hre o postup. Tréner Volpini je hrdý na ich výkon © SITA Všetky práva vyhradené.
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