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25. júna 2026

Slovenská a maďarská polícia chytila hľadaného násilníka. Muž pripravoval útoky na minimálne dve ženy


Tagy: európsky zatýkací rozkaz hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Maďarsko obvinený Zadržanie

Jedným z plánovaných útokov malo byť aj obliatie jednej z potenciálnych obetí kyselinou. Policajti v Maďarsku zadržali obvineného 32-ročného Slováka, ktorý sa podieľal na príprave fyzických ...



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67e2927e66ead621447704 676x507 25.6.2026 (SITA.sk) - Jedným z plánovaných útokov malo byť aj obliatie jednej z potenciálnych obetí kyselinou.


Policajti v Maďarsku zadržali obvineného 32-ročného Slováka, ktorý sa podieľal na príprave fyzických útokov voči dvom ženám na východnom Slovensku.

Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, jedným z plánovaných útokov malo byť aj obliatie jednej z potenciálnych obetí kyselinou. K dokonaniu pripravovaných skutkov však napokon nedošlo, pričom na dotyčného bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz.

„Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Napriek tomu sa ho podarilo lokalizovať a následne zadržať príslušníkmi špeciálnych jednotiek maďarskej polície,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že Vrchný súd v Budapešti rozhodol o vzatí zadržaného do predbežnej vydávacej väzby.

„V nej zotrvá do vykonania potrebných procesných a justičných úkonov súvisiacich s jeho vydaním na trestné stíhanie do Slovenskej republiky. O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku,“ dodala Vilhanová.

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Zdroj: SITA.sk - Slovenská a maďarská polícia chytila hľadaného násilníka. Muž pripravoval útoky na minimálne dve ženy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európsky zatýkací rozkaz hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Maďarsko obvinený Zadržanie
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