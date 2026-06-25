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25. júna 2026

Únia miest Slovenska upozorňuje na nečestné praktiky, podvodníci chcú vytiahnuť peniaze od obyvateľov


Tagy: hovorkyňa Únie miest Slovenska Podvody Samosprávy Upozornenie

Únia miest Slovenska upozorňuje konkrétne na podvodné listy, na ktoré môžu doplatiť mestá aj ich obyvatelia. Únia ...



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25.6.2026 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska upozorňuje konkrétne na podvodné listy, na ktoré môžu doplatiť mestá aj ich obyvatelia.


Únia miest Slovenska (ÚMS) upozorňuje na podvodné listy, na ktoré môžu doplatiť mestá aj ich obyvatelia. Listy obsahujú výzvu na úhradu finančných prostriedkov a svojím vizuálnym spracovaním sa snažia vzbudiť dojem úradnej korešpondencie.

Podvodníci vo viacerých mestách


Zatiaľ boli distribuované do poštových schránok obyvateľov Žiliny, žilinská radnica potvrdila, že nejde o oficiálne dokumenty mesta. Nie je vylúčené, že podvodníci to budú skúšať aj v ďalších mestách.

ÚMS v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov, aby boli pri podobných výzvach opatrní, zvýšili pozornosť, neposielali finančné prostriedky a neposkytovali osobné údaje bez overenia pravosti dokumentu.

„Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch doručujú mestá spôsobom stanoveným zákonom, spravidla doporučene do vlastných rúk alebo prostredníctvom zákonom stanovených elektronických foriem doručovania. V prípade pochybností odporúčame obyvateľom obrátiť sa priamo na príslušný mestský úrad a overiť si, či dokument skutočne vydalo mesto,“ informovala hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.

Fiktívne dokumenty a zlé číslo účtu


Iný pokus o podvod podľa ÚMS zaznamenala Dubnica nad Váhom. Mestu boli doručené faktúry za vykonané služby, ktoré žiadali uhradenie finančných prostriedkov na nové fakturačné údaje. Mesto však zistilo, že išlo o fiktívne dokumenty a nesprávne číslo účtu s cieľom neoprávnene získať finančné prostriedky.

Problémy teda neobchádzajú ani samotné mestá a téma takzvaného phishingu nadobúda nové rozmery. Obojstranná opatrnosť je preto dnes nevyhnutná. Únia miest o prípadoch informovala všetky svoje členské mestá na dnešnej online Republikovej rade.


Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska upozorňuje na nečestné praktiky, podvodníci chcú vytiahnuť peniaze od obyvateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa Únie miest Slovenska Podvody Samosprávy Upozornenie
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