|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2025
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta v Rwande druhú medailu. Striebro v pretekoch žien do 23 rokov
Pódium doplnila tretia Španielka Paula Blasiová (+12). Ďalšia slovenská reprezentantka Sofia Ungerová obsadila 28. miesto (+7:49).
Zdieľať
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta v Rwande druhú medailu. Vo štvrtok vybojovala striebro v pretekoch s hromadným štartom v kategórii žien do 23 rokov. Nadviazala tak na rovnaký cenný kov z pondelkovej individuálnej časovky v tej istej vekovej kategórii. Na kopcovitej 119,3 km dlhej trase v Kigali triumfovala Francúzka Célia Geryová, na ktorú Chladoňová stratila v cieli dve sekundy.
Pódium doplnila tretia Španielka Paula Blasiová (+12). Ďalšia slovenská reprezentantka Sofia Ungerová obsadila 28. miesto (+7:49). Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech. Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike skončila na vlaňajšom svetovom šampionáte v Zürichu v kategórii junioriek druhá v individuálnej časovke a tretia v pretekoch s hromadných štartom. Na ME 2024 v Limburgu získala bronz v časovke junioriek.
„Počas pretekov som mala pád, aj keď to bola moja jazdecká chyba, takže to bol trochu hlúpy pád. Snažila som sa po ňom rýchlo pozbierať, skontrolovať bicykel a dobehnúť skupinu a vyzeralo byť všetko OK. Snažila som sa potom zregenerovať a sústrediť sa na druhú polovicu pretekov,“ uviedla Chladoňová vo videu Slovenského zväzu cyklistiky (SZC). V druhej polovici pretekov hýrila aktivitou. „V posledných dvoch kolách som sa snažila roztrhať balík a aj otestovať súperky, ako na tom sú. Cítila som sa veľmi dobre a myslím si, že to aj vyšlo, súperky pomaly odpadávali a boli viac unavené, čo mi sedelo. Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie,“ povedala mladá slovenská reprezentantka, ktorá tak rozšírila zbierku cenných úspechov: „Každá medaila má svoje čaro, každá má svoj príbeh. Prikladám jej rovnakú hodnotu ako ostatným.“
Na náročnej trati plnej ťažkých stúpaní a zjazdov odpadlo už po prvom z ôsmich kôl viacero cyklistiek, po dvoch kolách tak zostalo v hlavnom pelotóne iba 39 pretekárok. Obe Slovenky zvládli prvé selekcie bez problémov. V hlavnej skupine sa dlho nediali žiadne útoky, ktoré by ju mohli roztrhať. Štvrtý prejazd ťažkého cieľového kopca po kockách už Ungerovú preveril, po ňom sa však opäť mierne spomalilo a slovenská cyklistka sa dokázala vrátiť späť do 30-členného balíka. V piatom okruhu odpadla jedna z favoritiek Britka Cat Fergusonová. Približne 46 km pred cieľom Chladoňová na vrchole kockového stúpania spadla pri malej rýchlosti, najmladšia účastníčka na štarte sa však rýchlo dokázala posadiť späť na bicykel a po dvoch minútach dobehla hlavnú skupinu.
Stúpanie na Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %) zredukovalo prvú skupinu, pričom z nej odpadla aj Ungerová. Po 28 km zaútočila Francúzka Julie Begová, ku ktorej sa pridali aj ďalšie tri pretekárky, ale únik nemal dlhé trvanie. Približne 25 km pred cieľom sa pokúsila o ďalší atak Poľka Malwina Mulová, zareagovala naň Chladoňová i Geryová a vytvorili vedúce trio. Na čele si vytvorilo postupne 15-sekundový náskok. Mulová na vysoké tempo nestačila, Geryová nespolupracovala so slovenskou reprezentantkou a po šiestich km tak pelotón vedúce pretekárky dostihol. V záverečnom okruhu nastúpila Švédka Stona Kageviová, ktorá 7 km pred cieľom mala na hlavný balík 50-sekundový náskok. Na stúpaní Côte de Kigali Golf (0,8 km; 8,1 %) Chladoňová zaútočila, pridali sa k nej Geryová, Kanaďanka Isabella Holmgrenová a Blasiová a 5,6 km pred cieľom Kageviovú dostihli. Pelotón sa však vpredu opäť spojil. Dve km pred cieľom nastúpila v stúpaní Francúzka Marion Bunelová, pridali sa k nej aj Chladoňová a Geryová. Vo finiši mala najviac síl Francúzka, ktorá prešpurtovala Slovenku a zdolala ju o dve sekundy. Bunelovú na posledných metroch ešte dobehli Blasiová s Taliankou Eleonorou Ciaboccoovou a Španielka si prišla po bronz.
„Snažila som sa zostať v dobrej pozícii a pokúsiť sa o útok v záverečných dvoch kolách, najmä na prvom stúpaní. Chcela som ostatné pretekárky trochu otestovať, cítila som sa silná, takže som skúšala útočiť. Francúzky mali dobrý nástup vďaka Marion (Bunelovej) a Célia (Geryová) bola celý čas hneď za mnou. Vydala som zo seba všetko, čo som mala,“ zhodnotila preteky Chladoňová, ktorá nestačila len na Geryovú. „Možno som začala šprintovať príliš skoro, no stále som šťastná zo zisku striebornej medaily. Dala som do toho všetko, najmä na kockovom stúpaní. Célia bola na konci najsilnejšia,“ dodala pre cyclinguptodate.com.
Z jej úspechu mal radosť aj sportovy riaditel slovenskej reprezentacie Jakub Vanco. „Máme ďalšiu medailu z majstrovstiev sveta, čo je vynikajúce. Hneď pri prvom štarte v hromadných pretekoch sa podarilo Viktórii striebro,“ tešil sa Vančo a následne vo videu SZC zhodnotil priebeh súťaže: „Preteky prebiehali viac-menej podľa nášho plánu, samozrejme, mali sme viacero verzií. Mali sme dve silné karty. Sofia sa snažila Viktórii pomáhať, keď sa dalo, aj keď mala viacero chvíľ, keď sa musela vracať alebo trpela. Viki sa držala stanovenej taktiky, pošetrila najviac, čo sa dalo, či v zjazdoch, či v stúpaniach. Bolo to o tom, kto príde do záveru pretekov s našetrenými silami a bude vedieť odovzdať maximum. Na podujatí tohto rangu musí jazdec vyvíjať aktivitu aj individuálne, nehovoriac o takomto okruhu. Viktória v posledných dvoch kolách ukázala, čo je v nej, že patrí medzi dnes dve najsilnejšie pretekárky. Musíme Célii pogratulovať, šprint má veľmi silný. Viktória sa jej snažila v poslednom stúpaní ešte striasť, ale nepodarilo sa jej to. Samozrejme, na prvý štart je to pre najmladšiu pretekárku v pelotóne vynikajúci výsledok.“
„Je niečo neskutočné zvíťaziť. Ako tím sme pracovali perfektne a rozhodli sme sa vsadiť na mňa. Marion (Bunelová) odviedla neuveriteľnú prácu a v poslednom kilometri mi vytvorila skvelú pozíciu,“ povedala Geryová podľa portálu velo.outsideonline.com.
MS v cestnej cyklistike 2025 v Kigali
preteky jednotlivcov - ženy do 23 rokov (119,3 km): 1. Célia Geryová (Fr.) 3:24:26 h, 2. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR) +2 s, 3. Paula Blasiová (Šp.), 4. Eleonora Ciaboccová (Tal.), 5. Marion Bunelová (Fr.) všetky +12, 6. Isabella Holmgrenová (Kan.) +17, ..., 28. Sofia UNGEROVÁ (SR) +7:49 min.
Súvisiace články:
MS v cestnej cyklistike 2025: Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro (22. 9. 2025)
Prečítajte si tiež
NHL: Chára sa vracia do Bostonu, bude poradca pre hokejové operácie
BC Prievidza pred odvetou s mankom, Jašš: „Cibona Záhreb je silný súper“