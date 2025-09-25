|
Štvrtok 25.9.2025
25. septembra 2025
NHL: Chára sa vracia do Bostonu, bude poradca pre hokejové operácie
Chára sa tak po konci hráčskej kariéry vydáva na funkcionársku dráhu.
Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa vracia do Bostonu Bruins. Vedenie klubu NHL vo štvrtok oznámilo, že niekdajší kapitán „medveďov“ bude pôsobiť v organizácii ako poradca a mentor pre hokejové operácie.
Chára sa tak po konci hráčskej kariéry vydáva na funkcionársku dráhu. Vo svojej novej úlohe bude úzko spolupracovať s hráčmi aj realizačným tímom Bruins, aby radil organizácii v kľúčových oblastiach. Jeho hlavnými úlohami budú budovanie vzťahov a posilňovanie komunikácie medzi hráčmi a trénermi, účasť na tréningoch a domácich zápasoch a poskytovanie podpory pri rozvoji obrancov mimo ľadu. Bude pomáhať aj tímu, ktorý má na starosti rozvoj mužstva a bude aj v pravidelnom kontakte s mladíkmi na farme v AHL.
„Organizácia Bostonu Bruins je nadšená a hrdá, že môže opäť privítať Zdena,“ povedal pre oficiálny web klubu jeho generálny manažér Don Sweeney. „V úlohe poradcu a mentora sa Zdeno podelí s našimi hráčmi a trénermi o svoje skúsenosti ako oddaný športovec, rešpektovaný líder a jeden z najväčších velikánov NHL všetkých čias.“
Prínos Cháru v novej funkcii vyzdvihol aj hlavný tréner Marco Sturm: „Keďže som hral po boku Zdena, z prvej ruky poznám jeho líderské schopnosti, pracovnú morálku a profesionalitu, ktoré prináša každý deň. Sme nadšení, že ho máme späť v Bostone v tejto úlohe, kde jeho znalosti hry budú skvelým zdrojom pre našich hráčov a realizačný tím.“
Štyridsaťosemročný Chára strávil v Bostone 14 sezón v období rokov 2006-2020, pričom počas celého pôsobenia v tíme zastával funkciu kapitána. V roku 2011 priviedol Bruins k zisku Stanleyho pohára. Za Boston odohral vyše 1000 zápasov, celkovo ich absolvoval počas 24-ročnej kariéry NHL v základnej časti až 1680, čo je historický rekord medzi obrancami. V roku 2009 získal prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny, o dva roky pridal do svojej zbierky aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra súťaže. Šesťkrát si zahral v Zápase hviezd NHL. Profiligovú kariéru ukončil v roku 2022 ako hráč New Yorku Islanders.
