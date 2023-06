Slovenská filharmónia sa predstaví na turné v Japonsku

Slovenská filharmónia (SF) odohrá vo štvrtok a piatok (8. a 9. 6.) koncertný program, s ktorým sa predstaví na tohtoročnom 14. turné v Japonsku. Sólistom večerov pod taktovkou šéfdirigenta SF Daniela Raiskina bude mladý japonský violončelista Tatsuki Sasanuma.





Koncert otvorí symfonická báseň Vltava, v poradí druhá z cyklu Má vlast českého skladateľa Bedřicha Smetanu. "Skladateľ sa pri komponovaní cyklu inšpiroval českou históriou. Celý cyklus bol po prvýkrát uvedený na pražskom Žofíne v roku 1882, jednotlivé symfonické básne sa uvádzali od začiatku samostatne. Vltava zaznela v premiére už v roku 1875," poznamenáva SF.Zaznie aj Dvořákov Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104 v interpretácii japonského violončelistu Sasanumu. "Dvořák ho skomponoval v závere svojho pôsobenia na poste riaditeľa Národného hudobného konzervatória v New Yorku," dodáva filharmónia.Šéfdirigent Raiskin uviedol s orchestrom SF pred dvoma rokmi prvýkrát v Bratislave Symfóniu č. 1 E Dur "Slovanskú", op. 5 Alexandra Glazunova (1865 – 1936), skladateľa, ktorý skomponoval osem symfónií, symfonické básne, poémy, fantázie, sólové koncerty, sláčikové kvartetá či balety. "Tentoraz v jeho naštudovaní zaznie skladateľova Symfónia č. 5 B dur, op. 55, ktorá je v rámci sezón Slovenskej filharmónie zaradená do programu prvýkrát," poznamenala Tolstova.Štrnáste japonské turné orchestra SF sa uskutoční od 29. júna do 10. júla. Pôvodne bol umelecký zájazd plánovaný v roku 2020, pre pandémiu sa neuskutočnil. Filharmónia sa v Japonsku predstaví s dirigentom Leošom Svárovským a šéfdirigentom Danielom Raiskinom. Päť koncertov v interpretácii nášho telesa zaznie v troch japonských mestách (Tokio, Yokohama, Akita). Sólistami budú nemecká klaviristka Olga Scheps a japonský violončelista Tatsuki Sasanuma.