Burna Boy vypredal 80-tisícový Olympijský štadión v Londýne. Zahrá si na finále Ligy majstrov. A v júli na Colours of Ostrava!

V júli jeho veľkolepý koncert, ktorý sa stane obrovskou hudobnou udalosťou, uvidia návštevníci festivalu Colours of Ostrava!

"Aktuálne turné Burna Boya a záujem o neho potvrdzuje, že patrí medzi najväčšie svetové hudobné hviezdy súčasnosti. Som rada, že Ostrava sa napríklad spolu s festivalom Roskilde stane jedným z mála miest v Európe, kde Burna Boy predvedie svoju obrovskú šou. A pre hudobných fanúšikov všetkých žánrov je to koncert, ktorý musia vidieť," hovorí s nadšením riaditeľka Colours of Ostrava Zlata Holušová. Jej slová potvrdzuje aj denník The Guardian v štvorhviezdičkovej recenzii londýnskeho vystúpenia: “Burna Boy sa zapísal do histórie - stal sa prvým umelcom, ktorý sám vypredal štadión vo Veľkej Británii… Jeho pestrý setlist je plný hrdosti na spevákovo kultúrne dedičstvo, fanúšikov a spolupracovníkov. Koncert potvrdzuje jeho hviezdny status." A pridáva ďalšie hodnotenie titulku, že to bol triumf.

Burna Boy sám seba nazýva Africkým obrom, vo svete ho považujú za africkú superhviezdu a za dar z nebies v rodnej Nigérii. Je držiteľom Grammy a mnohých nominácií, získal ďalšie významné ocenenia všetkého druhu vrátane All Africa Music Awards a BET Awards, vypredáva koncerty po celom svete a jeho hudobné videá majú stovky miliónov zhliadnutí. Spolupracoval na nahrávkach so Stormzym, Beyoncé, Wizkidom, J. Balvinom, Justinom Bieberom, Edom Sheeranom a Jorjou Smith. Teraz tento globálny ambasádor a maják africkej hudby, ktorý spája afrobeats so soulom, hip hopom, R&B, jamajským dancehallom, trinidadskou socou a britským housom do jedného podmanivého kokteilu, vystúpi prvýkrát v Českej republike.

Medzi ďalších potvrdených headlinerov Colours of Ostrava 2023 patria OneRepublic, Macklemore, Ellie Goulding, Interpol, Jacob Collier, Niall Horan, Purple Disco Machine, Tom Grennan, Gilberto Gil, Sleaford Mods a ďalší. Celkovo ponúkne festival Colours of Ostrava od 19. do 22. júla 2023 program plný veľkých hviezd, strhujúcich kapiel všetkých žánrov z celého sveta na desiatich hudobných scénach v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic a výnimočný nehudobný program vrátane medzinárodného fóra Meltingpot, divadiel, filmov, workshopov a umeleckých aktivít na mnohých ďalších scénach.

Štvordňové a jednodňové vstupenky sú v predaji na www.colours.cz a GoOut. Viac informácií nájdete na www.colours.cz.

Burna Boy - Sittin' On Top Of The World:

Burna Boy - On The Low:

Burna Boy - Ye: https://www.youtube.com/watch?v=lPe09eE6Xio

Burna Boy - Last Last: https://www.youtube.com/watch?v=421w1j87fEM

The Black River: Whiskey Documentary: https://www.youtube.com/watch?v=YzbHv6_zOFU