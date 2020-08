Dúbravka mal v Premier League najviac zákrokov, je vraj najlepší od čias známeho Íra Givena

Spoluhráči sa naňho spoliehali

Najprv iba hosťoval zo Sparty

4.8.2020 - Martin Dúbravka (Newcastle United) 140, Tim Krul (Norwich City) 132 a Aaron Ramsdale (AFC Bournemouth) 129. Také je trio najlepších brankárov anglickej futbalovej Premier League podľa počtu zákrokov v práve skončenej sezóne 2019/2020. PL o tom informovala na svojom instagramovom profile.Slovenský reprezentant Dúbravka si 140 zákrokov pripísal v 38 zápasoch a v 11 z nich vychytal čisté konto. Znamená to, že nechýbal na trávniku počas súťažných zápasov v Premier League ani minútu.NUFC obsadil v konečnej tabuľke PL 13. priečku, čo je do značnej miery najmä Dúbravkova zásluha a právom mu patrí honor najlepšieho hráča sezóny v tíme trénera Steva Brucea."Stal sa hráčom sezóny a na jeho výkony takmer nie sú sťažnosti. Nevyhol sa síce pár chybám, ale určite pre Newcastle zachránil viac bodov ako ich stratil. A že mal najviac zákrokov spomedzi brankárov v celej Premier League? To len dokazuje, ako sa na neho spoluhráči spoliehali. Dúbravka je trieda a bodaj by mu to vydržalo čo najdlhšie. Je to najlepší brankár NUFC od čias Shaya Givena," napísal redaktor Jordan Cronin na webe denníka The Shields Gazzette.Na doplnenie treba uviesť, že Shay Given absolvoval v tíme NUFC 354 zápasov v rozpätí rokov 1997 - 2009.Neskôr prestúpil do Manchestru City a známy bol aj ako jednotka medzi žrďami v reprezentačnom tíme Írska. Za 20 rokov tam odchytal 134 zápasov.Tridsaťjedenročný Dúbravka sa predstavil v drese "The Magpies" v dovedna 88 zápasoch od svojho príchodu zo Sparty Praha v roku 2018. Najprv bol v St. James´s Parku iba na hosťovaní, od októbra 2019 má vo vrecku zmluvu do leta 2025.Už vo svojom debute v tíme NUFC sa stal top hráčom zápasu, keď 11. februára 2018 vychytal čisté konto proti Manchestru United (1:0).Odvtedy nevynechal ani jeden zápas v Premier League, jeho náhradník pravidelne dostával príležitosť iba v pohárových súbojoch. Aj to je dôkaz o dlhodobo vysokom štandarde slovenskej reprezentačnej jednotky.