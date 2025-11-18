Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. novembra 2025

Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online


Už 13. ročník celoslovenskej Zimnej potravinovej zbierky, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s obchodnou sieťou



Zdieľať
thinkstockphotos 876018798 676x451 18.11.2025 (SITA.sk) - Už 13. ročník celoslovenskej Zimnej potravinovej zbierky, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s obchodnou sieťou Tesco a partnerskými charitatívnymi organizáciami, sa uskutoční 20. až 22. novembra. Darcovia môžu prispieť aj online prostredníctvom Tesco nákupov až do 31. decembra 2025.

Náročné obdobie



„Ľudia v núdzi veľmi často riešia, či si kúpia potraviny, alebo lieky. Vďaka darcom im vieme pomôcť zvládnuť toto náročné obdobie,“ uviedol generálny sekretár SKCH Filip Macák s tým, že zbierka je príležitosťou, ako im spoločne pomôcť prežiť Vianoce s menšími obavami a s väčšou istotou, že na to nie sú sami.

SKCH poskytuje pomoc komplexne – dobrovoľníci a pracovníci charity doručujú potraviny osobne, spoznávajú situáciu klienta a podľa potreby poskytujú finančné, zdravotné poradenstvo či inú ľudskú podporu. Minulý rok sa podarilo vyzbierať vyše 32 ton potravín v hodnote takmer 90-tisíc eur, ktoré putovali ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska prostredníctvom siete arcidiecéznych, diecéznych a farských charít.

Trvanlivé potraviny


Darovať je možné trvanlivé potraviny ako ryža, cestoviny, múka, konzervy, olej či detská výživa, hygienické potreby vrátane šampónov, pást, gélov, plienok a pracích prostriedkov, alebo podporiť zbierku formou finančného kupónu v hodnote 2 eurá, ktorý je možné naskenovať pri pokladni. Koše na darovanie sú umiestnené v 78 predajniach Tesco po celom Slovensku. Zoznam predajní je dostupný na stránke charita.sk.

Zozbierané produkty SKCH rozdelí cez arcidiecézne a diecézne charity, aby pomoc smerovala k matkám samoživiteľkám, osamelým seniorom, rodinám v kríze a ľuďom bez domova. Potraviny si môžu klienti prevziať aj osobne v charitných centrách po celom Slovensku, pričom pomoc putuje aj do nízkoprahových denných centier a zariadení pre ľudí bez domova.

„Pomôžte nám spoločne prekonať veľký úspech minuloročnej zbierky, aby sa naša spoločná pomoc dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí,“ vyzýva Filip Macák na záver.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online © SITA Všetky práva vyhradené.

