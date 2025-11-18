|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugen
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online
Už 13. ročník celoslovenskej Zimnej potravinovej zbierky, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s obchodnou sieťou
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - Už 13. ročník celoslovenskej Zimnej potravinovej zbierky, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s obchodnou sieťou Tesco a partnerskými charitatívnymi organizáciami, sa uskutoční 20. až 22. novembra. Darcovia môžu prispieť aj online prostredníctvom Tesco nákupov až do 31. decembra 2025.
„Ľudia v núdzi veľmi často riešia, či si kúpia potraviny, alebo lieky. Vďaka darcom im vieme pomôcť zvládnuť toto náročné obdobie,“ uviedol generálny sekretár SKCH Filip Macák s tým, že zbierka je príležitosťou, ako im spoločne pomôcť prežiť Vianoce s menšími obavami a s väčšou istotou, že na to nie sú sami.
SKCH poskytuje pomoc komplexne – dobrovoľníci a pracovníci charity doručujú potraviny osobne, spoznávajú situáciu klienta a podľa potreby poskytujú finančné, zdravotné poradenstvo či inú ľudskú podporu. Minulý rok sa podarilo vyzbierať vyše 32 ton potravín v hodnote takmer 90-tisíc eur, ktoré putovali ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska prostredníctvom siete arcidiecéznych, diecéznych a farských charít.
Darovať je možné trvanlivé potraviny ako ryža, cestoviny, múka, konzervy, olej či detská výživa, hygienické potreby vrátane šampónov, pást, gélov, plienok a pracích prostriedkov, alebo podporiť zbierku formou finančného kupónu v hodnote 2 eurá, ktorý je možné naskenovať pri pokladni. Koše na darovanie sú umiestnené v 78 predajniach Tesco po celom Slovensku. Zoznam predajní je dostupný na stránke charita.sk.
Zozbierané produkty SKCH rozdelí cez arcidiecézne a diecézne charity, aby pomoc smerovala k matkám samoživiteľkám, osamelým seniorom, rodinám v kríze a ľuďom bez domova. Potraviny si môžu klienti prevziať aj osobne v charitných centrách po celom Slovensku, pričom pomoc putuje aj do nízkoprahových denných centier a zariadení pre ľudí bez domova.
„Pomôžte nám spoločne prekonať veľký úspech minuloročnej zbierky, aby sa naša spoločná pomoc dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí,“ vyzýva Filip Macák na záver.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online © SITA Všetky práva vyhradené.
Náročné obdobie
SKCH poskytuje pomoc komplexne – dobrovoľníci a pracovníci charity doručujú potraviny osobne, spoznávajú situáciu klienta a podľa potreby poskytujú finančné, zdravotné poradenstvo či inú ľudskú podporu. Minulý rok sa podarilo vyzbierať vyše 32 ton potravín v hodnote takmer 90-tisíc eur, ktoré putovali ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska prostredníctvom siete arcidiecéznych, diecéznych a farských charít.
Trvanlivé potraviny
Darovať je možné trvanlivé potraviny ako ryža, cestoviny, múka, konzervy, olej či detská výživa, hygienické potreby vrátane šampónov, pást, gélov, plienok a pracích prostriedkov, alebo podporiť zbierku formou finančného kupónu v hodnote 2 eurá, ktorý je možné naskenovať pri pokladni. Koše na darovanie sú umiestnené v 78 predajniach Tesco po celom Slovensku. Zoznam predajní je dostupný na stránke charita.sk.
Zozbierané produkty SKCH rozdelí cez arcidiecézne a diecézne charity, aby pomoc smerovala k matkám samoživiteľkám, osamelým seniorom, rodinám v kríze a ľuďom bez domova. Potraviny si môžu klienti prevziať aj osobne v charitných centrách po celom Slovensku, pričom pomoc putuje aj do nízkoprahových denných centier a zariadení pre ľudí bez domova.
„Pomôžte nám spoločne prekonať veľký úspech minuloročnej zbierky, aby sa naša spoločná pomoc dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí,“ vyzýva Filip Macák na záver.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR Petra Kmeca podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko (PS)
Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR Petra Kmeca podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko (PS)
<< predchádzajúci článok
Španielsko na pomoc Ukrajine za celý tento rok vynaloží miliardu eur
Španielsko na pomoc Ukrajine za celý tento rok vynaloží miliardu eur