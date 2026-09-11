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11. septembra 2026
Trump spojil útoky z 11. septembra so svojou vojnou proti Iránu, v New Yorku rečniť nesmel
Prezident vystúpil pri Pentagóne, kde z výročia 11. septembra prešiel k Iránu, jadrovým zbraniam aj domácim „fanatikom“. Americký prezident Donald Trump pri 25. ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Prezident vystúpil pri Pentagóne, kde z výročia 11. septembra prešiel k Iránu, jadrovým zbraniam aj domácim „fanatikom“.
Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu „vojnu proti terorizmu“ so súčasným konfliktom s Iránom a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú.
Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Hlavnej pietnej spomienky na Ground Zero v New Yorku sa nezúčastnil.
Podľa denníka The New York Times a televízie CNN bolo jedným z dôvodov aj to, že chcel predniesť prejav, kým newyorskí organizátori od roku 2012 politikom vystúpenia neumožňujú. Trump tvrdí, že to nebolo dôvodom jeho rozhodnutia.
„Nikdy, nikdy nezabudneme. Preto bojujeme aj dnes,“ povedal Trump, ktorý na ceremóniu prišiel s prvou dámou Melaniou Trumpovou.
Dodal, že Spojené štáty podľa neho nemajú inú možnosť než bojovať až do víťazstva.
Prezident následne prepojil boj proti al-Káide, ktorý po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George W. Bush, s americko-izraelskou vojnou proti Iránu.
Konflikt trvá už siedmy mesiac a Teherán si napriek útokom naďalej udržiava kontrolu nad veľkou časťou Hormuzského prielivu, čo prispieva k vysokým cenám ropy.
Trump vyhlásil, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň.
Minister obrany Pete Hegseth zároveň povedal, že americké sily počas uplynulých mesiacov bojovali proti režimu, ktorý Spojeným štátom želá zánik už takmer polstoročie.
Trump sa však neobmedzil iba na zahraničných nepriateľov. V prejave opäť hovoril aj o domácich „fanatikoch“, čím zjavne mieril na demokratov. „Môžeme byť národom, ktorého hrdinovia nie sú fanatici posadnutí nejakou abstraktnou vecou,“ vyhlásil.
Teroristické útoky z 11. septembra 2001 si vyžiadali 2 977 obetí.
Zdroj: SITA.sk - Trump spojil útoky z 11. septembra so svojou vojnou proti Iránu, v New Yorku rečniť nesmel © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump pri 25. výročí útokov z 11. septembra 2001 spojil niekdajšiu „vojnu proti terorizmu“ so súčasným konfliktom s Iránom a vyhlásil, že Spojené štáty na obete nikdy nezabudnú.
Trump vystúpil pri Pentagóne, ktorý zasiahlo jedno z unesených lietadiel a zahynulo tam 184 ľudí. Hlavnej pietnej spomienky na Ground Zero v New Yorku sa nezúčastnil.
Musel to vedieť
Podľa denníka The New York Times a televízie CNN bolo jedným z dôvodov aj to, že chcel predniesť prejav, kým newyorskí organizátori od roku 2012 politikom vystúpenia neumožňujú. Trump tvrdí, že to nebolo dôvodom jeho rozhodnutia.
„Nikdy, nikdy nezabudneme. Preto bojujeme aj dnes,“ povedal Trump, ktorý na ceremóniu prišiel s prvou dámou Melaniou Trumpovou.
Dodal, že Spojené štáty podľa neho nemajú inú možnosť než bojovať až do víťazstva.
Irán aj al-Káida
Prezident následne prepojil boj proti al-Káide, ktorý po útokoch z roku 2001 začal jeho republikánsky predchodca George W. Bush, s americko-izraelskou vojnou proti Iránu.
Konflikt trvá už siedmy mesiac a Teherán si napriek útokom naďalej udržiava kontrolu nad veľkou časťou Hormuzského prielivu, čo prispieva k vysokým cenám ropy.
Trump vyhlásil, že americkí vojaci dnes zabezpečujú, aby Irán, ktorý označil za najväčšieho štátneho sponzora terorizmu na svete, nikdy nezískal jadrovú zbraň.
Domáci fanatici
Minister obrany Pete Hegseth zároveň povedal, že americké sily počas uplynulých mesiacov bojovali proti režimu, ktorý Spojeným štátom želá zánik už takmer polstoročie.
Trump sa však neobmedzil iba na zahraničných nepriateľov. V prejave opäť hovoril aj o domácich „fanatikoch“, čím zjavne mieril na demokratov. „Môžeme byť národom, ktorého hrdinovia nie sú fanatici posadnutí nejakou abstraktnou vecou,“ vyhlásil.
Teroristické útoky z 11. septembra 2001 si vyžiadali 2 977 obetí.
Zdroj: SITA.sk - Trump spojil útoky z 11. septembra so svojou vojnou proti Iránu, v New Yorku rečniť nesmel © SITA Všetky práva vyhradené.
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