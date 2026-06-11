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11. júna 2026
Kríza životných nákladov v Európskej únii ohrozuje ľudí. Stúpa aj riziko bezdomovectva
Zvyšujúce sa ceny bývania a životné náklady zhoršujú prístup Európanov k základným právam vrátane práva na primerané bývanie. Rast životných nákladov v
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11.6.2026 (SITA.sk) - Zvyšujúce sa ceny bývania a životné náklady zhoršujú prístup Európanov k základným právam vrátane práva na primerané bývanie.
Rast životných nákladov v Európskej únii má čoraz výraznejší dopad na základné práva obyvateľov. Uvádza to výročná správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), ktorá upozorňuje predovšetkým na prudké zdražovanie bývania a rastúce riziko bezdomovectva.
Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, na ktoré sa správa odvoláva, vzrástli ceny nehnuteľností v EÚ v rokoch 2015 až 2024 o 53 percent. Nájomné sa za rovnaké obdobie zvýšilo takmer o 17 percent.
Riaditeľka FRA Sirpa Rautiová uviedla, že prudko rastúce náklady zasahujú množstvo jednotlivcov aj rodín. „Rastúce náklady ovplyvňujú mnohých jednotlivcov a rodiny, keďže si čoraz viac ľudí nemôže dovoliť svoje bývanie a hrozí im bezdomovectvo,“ konštatovala v správe. Dodala, že mladí ľudia a zraniteľné skupiny čelia ťažkostiam, ktoré oslabujú ich prístup k základnému právu na primerané bývanie, pričom mnohí zostávajú bez ochrany pred vysťahovaním.
Správa poukazuje aj na náznaky rastúceho bezdomovectva. Podľa odhadu Európskej federácie národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami (Feantsa) bolo v roku 2025 v krajinách EÚ bez domova takmer 1,3 milióna ľudí.
FRA zároveň upozorňuje, že Európska únia čelí skúške pri ochrane princípov právneho štátu a základných práv v čase rastúcej geopolitickej nestability a bezpečnostných hrozieb. „Nepredvídateľné medzinárodné prostredie a pokračujúce vojny majú dopad aj doma - v neposlednom rade na pocit bezpečia a pohody ľudí,“ uviedla Rautiová.
Správa tiež upozorňuje na šírenie nenávistného obsahu na internete. Viac ako tretina obyvateľov EÚ sa podľa zistení stretla online s obsahom, ktorý považovala za škodlivý. Agentúra zároveň identifikovala vážne problémy pracovníkov z krajín mimo EÚ vrátane diskriminácie, pracovného vykorisťovania či situácií, keď vykonávajú prácu pod úrovňou svojej kvalifikácie, a to napriek pretrvávajúcemu nedostatku pracovnej sily v mnohých odvetviach.
Správa sa vzťahuje na všetkých 27 členských štátov EÚ, ako aj na Albánsko, Severné Macedónsko a Srbsko.
Zdroj: SITA.sk - Kríza životných nákladov v Európskej únii ohrozuje ľudí. Stúpa aj riziko bezdomovectva © SITA Všetky práva vyhradené.
Rast životných nákladov v Európskej únii má čoraz výraznejší dopad na základné práva obyvateľov. Uvádza to výročná správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), ktorá upozorňuje predovšetkým na prudké zdražovanie bývania a rastúce riziko bezdomovectva.
Nárast cien nehnuteľností aj nájmov
Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, na ktoré sa správa odvoláva, vzrástli ceny nehnuteľností v EÚ v rokoch 2015 až 2024 o 53 percent. Nájomné sa za rovnaké obdobie zvýšilo takmer o 17 percent.
Riaditeľka FRA Sirpa Rautiová uviedla, že prudko rastúce náklady zasahujú množstvo jednotlivcov aj rodín. „Rastúce náklady ovplyvňujú mnohých jednotlivcov a rodiny, keďže si čoraz viac ľudí nemôže dovoliť svoje bývanie a hrozí im bezdomovectvo,“ konštatovala v správe. Dodala, že mladí ľudia a zraniteľné skupiny čelia ťažkostiam, ktoré oslabujú ich prístup k základnému právu na primerané bývanie, pričom mnohí zostávajú bez ochrany pred vysťahovaním.
Správa poukazuje aj na náznaky rastúceho bezdomovectva. Podľa odhadu Európskej federácie národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami (Feantsa) bolo v roku 2025 v krajinách EÚ bez domova takmer 1,3 milióna ľudí.
Geopolitická nestabilita a bezpečnostné hrozby
FRA zároveň upozorňuje, že Európska únia čelí skúške pri ochrane princípov právneho štátu a základných práv v čase rastúcej geopolitickej nestability a bezpečnostných hrozieb. „Nepredvídateľné medzinárodné prostredie a pokračujúce vojny majú dopad aj doma - v neposlednom rade na pocit bezpečia a pohody ľudí,“ uviedla Rautiová.
Správa tiež upozorňuje na šírenie nenávistného obsahu na internete. Viac ako tretina obyvateľov EÚ sa podľa zistení stretla online s obsahom, ktorý považovala za škodlivý. Agentúra zároveň identifikovala vážne problémy pracovníkov z krajín mimo EÚ vrátane diskriminácie, pracovného vykorisťovania či situácií, keď vykonávajú prácu pod úrovňou svojej kvalifikácie, a to napriek pretrvávajúcemu nedostatku pracovnej sily v mnohých odvetviach.
Správa sa vzťahuje na všetkých 27 členských štátov EÚ, ako aj na Albánsko, Severné Macedónsko a Srbsko.
Zdroj: SITA.sk - Kríza životných nákladov v Európskej únii ohrozuje ľudí. Stúpa aj riziko bezdomovectva © SITA Všetky práva vyhradené.
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