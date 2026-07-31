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31. júla 2026
Slovenská opozícia odsúdila postup Španielska voči migračnej kríze, vládu vyzvala k činnosti – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) migračná kríza Milan Majerský Nelegálna migrácia nelegálni migranti Španielsko
Prelomenie vonkajšej hranice Európskej únie podľa KDH ohrozuje bezpečnosť a fungovanie celého schengenského priestoru.
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31.7.2026 (SITA.sk) - Prelomenie vonkajšej hranice Európskej únie podľa KDH ohrozuje bezpečnosť a fungovanie celého schengenského priestoru.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadruje rozhorčenie nad postupom španielskych orgánov, ktoré nedokázali zabrániť masovému vstupu desiatok tisíc nelegálnych imigrantov do Ceuty. Prelomenie vonkajšej hranice Európskej únie podľa KDH ohrozuje bezpečnosť a fungovanie celého schengenského priestoru. Hnutie zároveň ostro kritizuje slovenskú vládu, ktorá na situáciu reaguje len strašením, zatiaľ čo pri reálnych opatreniach na európskej úrovni zlyháva.
"Aj preto hnutie spolu so svojou politickou skupinou prostredníctvom európskych ľudovcov (EPP) už robí konkrétne kroky smerom k Európskej komisii a španielskej vláde, aby sa situácia okamžite dostala pod kontrolu," konštatuje komunikačné oddelenie KDH.
Jeho predseda Milan Majerský zdôrazňuje, že hnutie je jasne proti nelegálnej migrácii a dlhodobo presadzuje tvrdú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie. Majerský zároveň pripomína nečinnosť slovenskej vlády.
"KDH v súvislosti s vlnami migrantov opakovane vyzývalo vládu SR, aby riešila nespravodlivo nastavené kvóty. Poľsko a Česko dokázali na rozdiel od Slovenska zatlačiť na európske inštitúcie a vyrokovať si výhodnejšiu pozíciu. Vláda SR však zaspala pri reálnej ochrane našej krajiny pred migrantami. V tejto akútnej situácii preto vyzývam Roberta Fica, aby dal odpočet konkrétnych krokov, ktoré v týchto dňoch urobil pre zvýšenie ochrany bezpečnosti občanov," uviedol predseda KDH.
KDH od začiatku presadzovalo, aby sa z európskych peňazí mohlo financovať aj posilnenie vonkajších hraníc vrátane technológií, infraštruktúry a pevných zábran. Hnutie prízvukuje, že európska azylová politika nemôže byť zneužívaná ekonomickými migrantmi.
Dlhodobo odmieta povinné kvóty pre migrantov a kritizuje nastavený princíp solidarity, pretože nie je spravodlivý. KDH okrem toho presadzuje riešenia reálnych príčin migrácie tam, kde vznikajú, a presun azylových konaní mimo územia Európy.
Europoslankyňa KDH a členka predsedníctva EP Miriam Lexmann dodáva, že v rámci svojej frakcie robí konkrétne kroky smerom k Európskej komisii a španielskej vláde, aby sa situácia okamžite dostala pod kontrolu.
"Potrebujeme dôslednú ochranu hraníc, rýchle návraty nelegálnych imigrantov a tvrdý postup proti prevádzačským sieťam. Aj vďaka tlaku našej frakcie európskych ľudovcov už boli prijaté účinnejšie opatrenia, ako napríklad vytváranie návratových centier v tretích krajinách," uviedla.
Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas poznamenal, že Schengen stojí na dôvere a prísnej ochrane vonkajších hraníc. "To, čo sa stalo v Ceute, je absolútnym zlyhaním španielskych orgánov, za ktoré nesieme bezpečnostné dôsledky my všetci. Španielska vláda nemôže na jednej strane hromadne legalizovať pobyt nelegálnych imigrantov a na druhej sa tváriť prekvapene, keď to pašerácke gangy využijú vo svojej propagande," dodal.
Karas zároveň upozorňuje na riziká pre bezpečnosť slovenských občanov a vyzýva vládu k akcii: "Európa, ktorá nedokáže chrániť svoje hranice, si neudrží slobodu pohybu ani vnútornú bezpečnosť. Toto zlyhanie sa navyše deje v letných mesiacoch, keď sa v Španielsku nachádza množstvo slovenských rodín s deťmi. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok by mal preto bezodkladne kontaktovať svojho španielskeho náprotivka a žiadať jasné garancie, že bezpečnosť našich občanov je zaistená," dodal Karas.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) reaguje na vyostrujúcu sa migračnú krízu v španielskej enkláve Ceuta a apeluje na jednotný a rázny postup celej Európskej únie pri ochrane jej vonkajších hraníc. Podľa SaS je nevyhnutné, aby členské štáty postupovali spoločne, chránili schengenský priestor a dôsledne uplatňovali pravidlá návratovej politiky.
Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že Európska únia musí konať jednotne. "To, čo vidíme na hraniciach Španielska, sa nemôže páčiť nikomu so zdravým rozumom. Európa musí použiť všetky dostupné nástroje a ochrániť svoje vonkajšie hranice. Nie dvadsaťsedem rôznymi spôsobmi, ale spoločne, ako jedna Únia," uviedol.
Poslanec NR SR za SaS Juraj Krúpa apeluje na rýchly zásah španielskych orgánov. "Apelujeme na španielsku vládu, aby v Ceute zasiahla čo najrýchlejšie a zabezpečila hranicu Európskej únie. Očakávame plné uplatnenie nového Paktu EÚ o migrácii a azyle vrátane možností viesť konania mimo územia EÚ a rýchleho vyhostenia nelegálnych migrantov. Neregulovanú migráciu odmietame, pretože posilňuje radikálov a extrémistov, prináša polarizáciu a je živnou pôdou pre dezinformácie," povedal.
Krúpa zároveň predstavil konkrétne opatrenia, ktoré SaS presadzuje na úrovni Európskej únie. "SaS podporuje jasný a merateľný postup na úrovni EÚ. Po prvé, okamžité posilnenie Frontexu personálne aj technicky, aby vedel reálne pomôcť členským štátom pod tlakom priamo na hraniciach. Po druhé, dôsledné vymáhanie readmisných dohôd s tretími krajinami, aby návrat neúspešných žiadateľov nebol len na papieri. Po tretie, aktívnu slovenskú účasť na operačnej a technickej solidarite voči štátom ako Španielsko, teda konkrétnu pomoc na mieste, nie povinné prerozdeľovacie kvóty," dodal.
Podľa predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa by malo byť európske spoločenstvo pripravené v prípade potreby využiť aj vojenské kapacity členských štátov na podporu ochrany vonkajších hraníc.
"Ochrana hraníc nie je otázkou politickej korektnosti, ale elementárnej bezpečnosti. Ak je to potrebné, Európska únia musí byť pripravená nasadiť aj svoje existujúce vojenské kapacity na ochranu vonkajších hraníc. Inak vyšle do sveta odkaz, že stačí vyvinúť dostatočný tlak a Európa ustúpi," povedal Naď.
Podľa Naďa je pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, správna, no nelegálnu migráciu nemožno zamieňať s právom vstúpiť na územie Európskej únie.
"O tom, kto vstúpi do Európskej únie, musia rozhodovať európske štáty, nie pašerácke siete ani organizované davy na hraniciach. Európa má bezpečnostné aj vojenské nástroje. Je načase ukázať, že ich vie použiť na obranu svojho územia aj svojich občanov," dodal predseda Demokratov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská opozícia odsúdila postup Španielska voči migračnej kríze, vládu vyzvala k činnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadruje rozhorčenie nad postupom španielskych orgánov, ktoré nedokázali zabrániť masovému vstupu desiatok tisíc nelegálnych imigrantov do Ceuty. Prelomenie vonkajšej hranice Európskej únie podľa KDH ohrozuje bezpečnosť a fungovanie celého schengenského priestoru. Hnutie zároveň ostro kritizuje slovenskú vládu, ktorá na situáciu reaguje len strašením, zatiaľ čo pri reálnych opatreniach na európskej úrovni zlyháva.
"Aj preto hnutie spolu so svojou politickou skupinou prostredníctvom európskych ľudovcov (EPP) už robí konkrétne kroky smerom k Európskej komisii a španielskej vláde, aby sa situácia okamžite dostala pod kontrolu," konštatuje komunikačné oddelenie KDH.
Nespravodlivo nastavené kvóty
Jeho predseda Milan Majerský zdôrazňuje, že hnutie je jasne proti nelegálnej migrácii a dlhodobo presadzuje tvrdú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie. Majerský zároveň pripomína nečinnosť slovenskej vlády.
"KDH v súvislosti s vlnami migrantov opakovane vyzývalo vládu SR, aby riešila nespravodlivo nastavené kvóty. Poľsko a Česko dokázali na rozdiel od Slovenska zatlačiť na európske inštitúcie a vyrokovať si výhodnejšiu pozíciu. Vláda SR však zaspala pri reálnej ochrane našej krajiny pred migrantami. V tejto akútnej situácii preto vyzývam Roberta Fica, aby dal odpočet konkrétnych krokov, ktoré v týchto dňoch urobil pre zvýšenie ochrany bezpečnosti občanov," uviedol predseda KDH.
KDH od začiatku presadzovalo, aby sa z európskych peňazí mohlo financovať aj posilnenie vonkajších hraníc vrátane technológií, infraštruktúry a pevných zábran. Hnutie prízvukuje, že európska azylová politika nemôže byť zneužívaná ekonomickými migrantmi.
Dlhodobo odmieta povinné kvóty pre migrantov a kritizuje nastavený princíp solidarity, pretože nie je spravodlivý. KDH okrem toho presadzuje riešenia reálnych príčin migrácie tam, kde vznikajú, a presun azylových konaní mimo územia Európy.
Lexmann robí konkrétne kroky
Europoslankyňa KDH a členka predsedníctva EP Miriam Lexmann dodáva, že v rámci svojej frakcie robí konkrétne kroky smerom k Európskej komisii a španielskej vláde, aby sa situácia okamžite dostala pod kontrolu.
"Potrebujeme dôslednú ochranu hraníc, rýchle návraty nelegálnych imigrantov a tvrdý postup proti prevádzačským sieťam. Aj vďaka tlaku našej frakcie európskych ľudovcov už boli prijaté účinnejšie opatrenia, ako napríklad vytváranie návratových centier v tretích krajinách," uviedla.
Absolútne zlyhanie španielskych orgánov
Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas poznamenal, že Schengen stojí na dôvere a prísnej ochrane vonkajších hraníc. "To, čo sa stalo v Ceute, je absolútnym zlyhaním španielskych orgánov, za ktoré nesieme bezpečnostné dôsledky my všetci. Španielska vláda nemôže na jednej strane hromadne legalizovať pobyt nelegálnych imigrantov a na druhej sa tváriť prekvapene, keď to pašerácke gangy využijú vo svojej propagande," dodal.
Karas zároveň upozorňuje na riziká pre bezpečnosť slovenských občanov a vyzýva vládu k akcii: "Európa, ktorá nedokáže chrániť svoje hranice, si neudrží slobodu pohybu ani vnútornú bezpečnosť. Toto zlyhanie sa navyše deje v letných mesiacoch, keď sa v Španielsku nachádza množstvo slovenských rodín s deťmi. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok by mal preto bezodkladne kontaktovať svojho španielskeho náprotivka a žiadať jasné garancie, že bezpečnosť našich občanov je zaistená," dodal Karas.
Liberáli apelujú na jednotný a rázny postup
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) reaguje na vyostrujúcu sa migračnú krízu v španielskej enkláve Ceuta a apeluje na jednotný a rázny postup celej Európskej únie pri ochrane jej vonkajších hraníc. Podľa SaS je nevyhnutné, aby členské štáty postupovali spoločne, chránili schengenský priestor a dôsledne uplatňovali pravidlá návratovej politiky.
Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že Európska únia musí konať jednotne. "To, čo vidíme na hraniciach Španielska, sa nemôže páčiť nikomu so zdravým rozumom. Európa musí použiť všetky dostupné nástroje a ochrániť svoje vonkajšie hranice. Nie dvadsaťsedem rôznymi spôsobmi, ale spoločne, ako jedna Únia," uviedol.
Poslanec NR SR za SaS Juraj Krúpa apeluje na rýchly zásah španielskych orgánov. "Apelujeme na španielsku vládu, aby v Ceute zasiahla čo najrýchlejšie a zabezpečila hranicu Európskej únie. Očakávame plné uplatnenie nového Paktu EÚ o migrácii a azyle vrátane možností viesť konania mimo územia EÚ a rýchleho vyhostenia nelegálnych migrantov. Neregulovanú migráciu odmietame, pretože posilňuje radikálov a extrémistov, prináša polarizáciu a je živnou pôdou pre dezinformácie," povedal.
Krúpa predstavil konkrétne opatrenia
Krúpa zároveň predstavil konkrétne opatrenia, ktoré SaS presadzuje na úrovni Európskej únie. "SaS podporuje jasný a merateľný postup na úrovni EÚ. Po prvé, okamžité posilnenie Frontexu personálne aj technicky, aby vedel reálne pomôcť členským štátom pod tlakom priamo na hraniciach. Po druhé, dôsledné vymáhanie readmisných dohôd s tretími krajinami, aby návrat neúspešných žiadateľov nebol len na papieri. Po tretie, aktívnu slovenskú účasť na operačnej a technickej solidarite voči štátom ako Španielsko, teda konkrétnu pomoc na mieste, nie povinné prerozdeľovacie kvóty," dodal.
Podľa predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa by malo byť európske spoločenstvo pripravené v prípade potreby využiť aj vojenské kapacity členských štátov na podporu ochrany vonkajších hraníc.
"Ochrana hraníc nie je otázkou politickej korektnosti, ale elementárnej bezpečnosti. Ak je to potrebné, Európska únia musí byť pripravená nasadiť aj svoje existujúce vojenské kapacity na ochranu vonkajších hraníc. Inak vyšle do sveta odkaz, že stačí vyvinúť dostatočný tlak a Európa ustúpi," povedal Naď.
Bezpečnostné aj vojenské nástroje
Podľa Naďa je pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, správna, no nelegálnu migráciu nemožno zamieňať s právom vstúpiť na územie Európskej únie.
"O tom, kto vstúpi do Európskej únie, musia rozhodovať európske štáty, nie pašerácke siete ani organizované davy na hraniciach. Európa má bezpečnostné aj vojenské nástroje. Je načase ukázať, že ich vie použiť na obranu svojho územia aj svojich občanov," dodal predseda Demokratov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská opozícia odsúdila postup Španielska voči migračnej kríze, vládu vyzvala k činnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) migračná kríza Milan Majerský Nelegálna migrácia nelegálni migranti Španielsko
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