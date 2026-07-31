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31. júla 2026
Služby okresného úradu aj polície v Trebišove budú dočasne nedostupné, sťahujú sa do klientského centra
V prípade potreby ministerstvo vnútra odporúča v tieto dni využiť služby okolitých pracovísk. Rezort vnútra upozorňuje na dočasnú nedostupnosť služieb okresného úradu aj polície v Trebišove. ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - V prípade potreby ministerstvo vnútra odporúča v tieto dni využiť služby okolitých pracovísk.
Rezort vnútra upozorňuje na dočasnú nedostupnosť služieb okresného úradu aj polície v Trebišove. Klientské pracoviská sa totiž budú v auguste sťahovať do klientského centra, ktoré bude otvorené od 20. augusta so sídlom na Ulici M. R. Štefánika 32.
Ministerstvo vnútra tak upozorňuje občanov, že od prvého augustového týždňa začína postupné sťahovanie pracovísk okresného úradu a polície. Krátkodobo tak nebudú poskytovať služby.
V dňoch 6., 7. a 10. augusta nebudú mať stránkové dni odbory katastra, starostlivosti o životné prostredie a pozemkov a lesov, ktoré sa sťahujú z priestorov na Námestí mieru. V novom klientskom centre ich občania nájdu od 11. augusta.
V dňoch 13., 14. a 17. augusta zase nebudú poskytovať služby pracoviská odboru všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, dopravy a pozemných komunikácií a krízového riadenia, ktoré doposiaľ sídlili na Ulici M. R. Štefánika 184. V novom klientskom centre budú od 18. augusta.
Policajné pracoviská dokladov a dopravný inšpektorát, ktoré sídlia na Ulici M. R. Štefánika 180, nebudú služby poskytovať 18. a 19. augusta. V klientskom centre budú fungovať od 20. augusta. V tento deň zároveň štartuje testovacia prevádzka klientského centra. V prípade potreby tak ministerstvo odporúča v tieto dni využiť služby okolitých pracovísk.
Zdroj: SITA.sk - Služby okresného úradu aj polície v Trebišove budú dočasne nedostupné, sťahujú sa do klientského centra © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort vnútra upozorňuje na dočasnú nedostupnosť služieb okresného úradu aj polície v Trebišove. Klientské pracoviská sa totiž budú v auguste sťahovať do klientského centra, ktoré bude otvorené od 20. augusta so sídlom na Ulici M. R. Štefánika 32.
Ministerstvo vnútra tak upozorňuje občanov, že od prvého augustového týždňa začína postupné sťahovanie pracovísk okresného úradu a polície. Krátkodobo tak nebudú poskytovať služby.
V dňoch 6., 7. a 10. augusta nebudú mať stránkové dni odbory katastra, starostlivosti o životné prostredie a pozemkov a lesov, ktoré sa sťahujú z priestorov na Námestí mieru. V novom klientskom centre ich občania nájdu od 11. augusta.
V dňoch 13., 14. a 17. augusta zase nebudú poskytovať služby pracoviská odboru všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, dopravy a pozemných komunikácií a krízového riadenia, ktoré doposiaľ sídlili na Ulici M. R. Štefánika 184. V novom klientskom centre budú od 18. augusta.
Policajné pracoviská dokladov a dopravný inšpektorát, ktoré sídlia na Ulici M. R. Štefánika 180, nebudú služby poskytovať 18. a 19. augusta. V klientskom centre budú fungovať od 20. augusta. V tento deň zároveň štartuje testovacia prevádzka klientského centra. V prípade potreby tak ministerstvo odporúča v tieto dni využiť služby okolitých pracovísk.
Zdroj: SITA.sk - Služby okresného úradu aj polície v Trebišove budú dočasne nedostupné, sťahujú sa do klientského centra © SITA Všetky práva vyhradené.
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