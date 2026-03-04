Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
04. marca 2026

Slovenská pošta pozastavila zásielky do viacerých krajín sveta, reaguje tak na bezpečnostnú situáciu



Slovenská pošta s prihliadnutím na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe dočasne pozastavuje prijímanie ...



4.3.2026 (SITA.sk) -



Slovenská pošta s prihliadnutím na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe dočasne pozastavuje prijímanie zásielok do vybraných ázijských krajín, USA a na Cyprus. Teda do krajín, ktoré sú obsluhované letecky spoločnosťou Qatar Airways cez tranzitný uzol v Dohe. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Prijímanie zásielok je dočasné pozastavenie konkrétne pre Afganistan, Bhután, Botswanu, Brunej, Cyprus, Filipíny, Indonéziu, Irak, Irán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Laos, Libanon, Mjanmarsko, Omán, Pakistan, Palestína, Saudská Arábia, Spojené štáty americké, Tadžikistan a Vietnam.

„Pošta je s leteckou spoločnosťou v intenzívnom kontakte, pričom o ďalšom vývoji bude verejnosť a médiá bezodkladne informovať,“ povedala Peterová. Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty sú podľa jej slov dostupné aj na webe Slovenskej pošty.








Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta pozastavila zásielky do viacerých krajín sveta, reaguje tak na bezpečnostnú situáciu © SITA Všetky práva vyhradené.

