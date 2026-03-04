|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 4.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kazimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. marca 2026
Slovenská pošta pozastavila zásielky do viacerých krajín sveta, reaguje tak na bezpečnostnú situáciu
Slovenská pošta s prihliadnutím na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe dočasne pozastavuje prijímanie ...
Zdieľať
4.3.2026 (SITA.sk) -
Slovenská pošta s prihliadnutím na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe dočasne pozastavuje prijímanie zásielok do vybraných ázijských krajín, USA a na Cyprus. Teda do krajín, ktoré sú obsluhované letecky spoločnosťou Qatar Airways cez tranzitný uzol v Dohe. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Prijímanie zásielok je dočasné pozastavenie konkrétne pre Afganistan, Bhután, Botswanu, Brunej, Cyprus, Filipíny, Indonéziu, Irak, Irán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Laos, Libanon, Mjanmarsko, Omán, Pakistan, Palestína, Saudská Arábia, Spojené štáty americké, Tadžikistan a Vietnam.
„Pošta je s leteckou spoločnosťou v intenzívnom kontakte, pričom o ďalšom vývoji bude verejnosť a médiá bezodkladne informovať,“ povedala Peterová. Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty sú podľa jej slov dostupné aj na webe Slovenskej pošty.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta pozastavila zásielky do viacerých krajín sveta, reaguje tak na bezpečnostnú situáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta s prihliadnutím na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe dočasne pozastavuje prijímanie zásielok do vybraných ázijských krajín, USA a na Cyprus. Teda do krajín, ktoré sú obsluhované letecky spoločnosťou Qatar Airways cez tranzitný uzol v Dohe. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Prijímanie zásielok je dočasné pozastavenie konkrétne pre Afganistan, Bhután, Botswanu, Brunej, Cyprus, Filipíny, Indonéziu, Irak, Irán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Laos, Libanon, Mjanmarsko, Omán, Pakistan, Palestína, Saudská Arábia, Spojené štáty americké, Tadžikistan a Vietnam.
„Pošta je s leteckou spoločnosťou v intenzívnom kontakte, pričom o ďalšom vývoji bude verejnosť a médiá bezodkladne informovať,“ povedala Peterová. Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty sú podľa jej slov dostupné aj na webe Slovenskej pošty.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta pozastavila zásielky do viacerých krajín sveta, reaguje tak na bezpečnostnú situáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Voliči Smeru nepodporujú možný odchod Fica na Ústavný súd, obávajú sa o stabilitu vládnej koalície
Voliči Smeru nepodporujú možný odchod Fica na Ústavný súd, obávajú sa o stabilitu vládnej koalície
<< predchádzajúci článok
Štát preplatí samosprávam takmer 1,7 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácií
Štát preplatí samosprávam takmer 1,7 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácií