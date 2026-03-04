Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kazimír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Štát preplatí samosprávam takmer 1,7 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácií


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Samosprávy

Štát preplatí samosprávam čiastku 1 699 931 eur, ktorú vynaložili na riešenie následkom mimoriadnych situácii predovšetkým v roku 2025. Rozhodla o tom vláda na svojom ...



Zdieľať
gettyimages 2156013329 676x451 4.3.2026 (SITA.sk) - Štát preplatí samosprávam čiastku 1 699 931 eur, ktorú vynaložili na riešenie následkom mimoriadnych situácii predovšetkým v roku 2025. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Konkrétne sa samosprávy v rôznych krajoch Slovenska museli vyrovnávať s následkami požiarov, zosuvov pôdy, nedostatku pitnej vody, snehovej kalamity, úniku nebezpečnej látky alebo epidémie slintačky a krívačky.


„V rámci vykonaných záchranných prác a úloh a opatrení civilnej ochrany počas vyhlásených mimoriadnych situácií podľa zákona, ktorých sa predkladaný návrh týka, boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov," uviedlo Ministerstvo vnútra SR.

Doplnilo, že súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a vytvorenie podmienok na odstránenie ich následkov.


Zdroj: SITA.sk - Štát preplatí samosprávam takmer 1,7 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Samosprávy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenská pošta pozastavila zásielky do viacerých krajín sveta, reaguje tak na bezpečnostnú situáciu
<< predchádzajúci článok
Tragédia v Komárne si vyžiadala ďalší život, zranený muž po páde prístrešku Klientskeho centra zomrel v nemocnici

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 