|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 4.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kazimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. marca 2026
Štát preplatí samosprávam takmer 1,7 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácií
Štát preplatí samosprávam čiastku 1 699 931 eur, ktorú vynaložili na riešenie následkom mimoriadnych situácii predovšetkým v roku 2025. Rozhodla o tom vláda na svojom ...
Zdieľať
4.3.2026 (SITA.sk) - Štát preplatí samosprávam čiastku 1 699 931 eur, ktorú vynaložili na riešenie následkom mimoriadnych situácii predovšetkým v roku 2025. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Konkrétne sa samosprávy v rôznych krajoch Slovenska museli vyrovnávať s následkami požiarov, zosuvov pôdy, nedostatku pitnej vody, snehovej kalamity, úniku nebezpečnej látky alebo epidémie slintačky a krívačky.
„V rámci vykonaných záchranných prác a úloh a opatrení civilnej ochrany počas vyhlásených mimoriadnych situácií podľa zákona, ktorých sa predkladaný návrh týka, boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov," uviedlo Ministerstvo vnútra SR.
Doplnilo, že súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a vytvorenie podmienok na odstránenie ich následkov.
Zdroj: SITA.sk - Štát preplatí samosprávam takmer 1,7 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácií © SITA Všetky práva vyhradené.
„V rámci vykonaných záchranných prác a úloh a opatrení civilnej ochrany počas vyhlásených mimoriadnych situácií podľa zákona, ktorých sa predkladaný návrh týka, boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov," uviedlo Ministerstvo vnútra SR.
Doplnilo, že súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a vytvorenie podmienok na odstránenie ich následkov.
Zdroj: SITA.sk - Štát preplatí samosprávam takmer 1,7 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenská pošta pozastavila zásielky do viacerých krajín sveta, reaguje tak na bezpečnostnú situáciu
Slovenská pošta pozastavila zásielky do viacerých krajín sveta, reaguje tak na bezpečnostnú situáciu
<< predchádzajúci článok
Tragédia v Komárne si vyžiadala ďalší život, zranený muž po páde prístrešku Klientskeho centra zomrel v nemocnici
Tragédia v Komárne si vyžiadala ďalší život, zranený muž po páde prístrešku Klientskeho centra zomrel v nemocnici