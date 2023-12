Slovenská pošta prijala v Prešovskom kraji opatrenia pre výskyt žltačky

6.12.2023 (SITA.sk) - V súvislosti so šírením žltačky typu A v Prešovskom kraji prijíma Slovenská pošta (SP) opatrenia na ochranu klientov a zamestnancov. Ako informovala jej hovorkyňa Iveta Dorčáková , dôvodom je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove potvrdený epidemický a sporadický výskyt ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA) v niektorých obciach regiónu.„Pracovníci pôšt a poštoví doručovatelia prichádzajú každodenne do priameho kontaktu s občanmi a priestory pôšt sú každý deň navštevované množstvom klientov, preto pošta zvyšuje frekvenciu dezinfekcií klientskych i neklientskych priestorov a ponúka svojim zamestnancom z ohrozených oblastí bezplatné očkovanie proti tomuto ochoreniu," uviedla hovorkyňa spoločnosti.Ako vyplýva z informácií RÚVZ uverejnených na webovom sídle organizácie, v rámci tohto týždňa zaznamenali hygienici ochorenie na vírusovú hepatitídu A v rámci Prešovského kraja v troch okresoch - Prešov, Vranov nad Topľou a Humenné. V okrese Prešov je aktívnych päť ohnísk, v okrese Sabinov jedno. V okrese Vranov n/Topľou sa nachádza 15 ohnísk.