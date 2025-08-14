Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mojmír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. augusta 2025

Trump nebude na schôdzke s Putinom diskutovať o ukrajinských územiach


Tagy: Aljaška Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump povedal európskym lídrom, že počas piatkového stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom nebude ...



Zdieľať
finland_trump_putin_summit_19265 1b8c6b3a98b6461890c554cd9bba0585 676x510 14.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump povedal európskym lídrom, že počas piatkového stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom nebude diskutovať o ukrajinských územiach a bude trvať na prímerí. Ako referuje web Ukrajinská pravda, pre CNN to uviedli niekoľkí diplomati oboznámení s Trumpovým telefonickým rozhovorom s európskymi lídrami.


Hoci podľa CNN v súvislosti s prímerím „Trump nepoužil výraz ‚bezpodmienečné‘, povedal, že verí, že prímerie by bolo prejavom dobrej vôle Ruska, a tiež povedal, že o ukrajinských územiach nebude rokovať – čo zanechalo dojem, že by nebude uvažovať o žiadnom ruskom návrhu, aby získali kontrolu nad ukrajinským územím výmenou za prímerie.“

Americký prezident a ruský vládca sa majú stretnúť na americkej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške. Biely dom uviedol, že iniciatíva na usporiadanie stretnutia medzi Trumpom a Putinom prišla z ruskej strany.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Trump nebude na schôdzke s Putinom diskutovať o ukrajinských územiach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aljaška Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zamestnanosť na Slovensku rastie len symbolicky, podľa analytikov sa môže čoskoro zvýšiť počet ľudí bez práce
<< predchádzajúci článok
Slovenská pošta upozorňuje pred podvodnými zásielkami na dobierku. Na čo si dať pozor?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 