14. augusta 2025
Trump nebude na schôdzke s Putinom diskutovať o ukrajinských územiach
Tagy: Aljaška Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump povedal európskym lídrom, že počas piatkového stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom nebude ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump povedal európskym lídrom, že počas piatkového stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom nebude diskutovať o ukrajinských územiach a bude trvať na prímerí. Ako referuje web Ukrajinská pravda, pre CNN to uviedli niekoľkí diplomati oboznámení s Trumpovým telefonickým rozhovorom s európskymi lídrami.
Hoci podľa CNN v súvislosti s prímerím „Trump nepoužil výraz ‚bezpodmienečné‘, povedal, že verí, že prímerie by bolo prejavom dobrej vôle Ruska, a tiež povedal, že o ukrajinských územiach nebude rokovať – čo zanechalo dojem, že by nebude uvažovať o žiadnom ruskom návrhu, aby získali kontrolu nad ukrajinským územím výmenou za prímerie.“
Americký prezident a ruský vládca sa majú stretnúť na americkej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške. Biely dom uviedol, že iniciatíva na usporiadanie stretnutia medzi Trumpom a Putinom prišla z ruskej strany.
