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11. júna 2026

Slovenská pošta vyzýva samosprávy na aktualizáciu registra adries, chýbajúce údaje komplikujú doručovanie


Tagy: BalíkoBOX Doručovanie zásielok hovorkyňa Slovenskej pošty PoštaPOINT Poštové služby register adries Samosprávy

K rýchlejším a lepším službám sa však môžu pričiniť aj samotní majitelia nehnuteľností. Slovenská pošta plánuje ...



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11.6.2026 (SITA.sk) - K rýchlejším a lepším službám sa však môžu pričiniť aj samotní majitelia nehnuteľností.


Slovenská pošta plánuje zrýchliť a zlepšiť svoje služby, bez samospráv to však nepôjde. Ako pošta vysvetlila, neúplné alebo nepresné adresy v Registri adries spôsobujú komplikácie nielen doručovateľom či kuriérom, ale aj samotným občanom.

Neúplné a chybné označenia


Slovenská pošta preto vyzýva samosprávy k aktualizácii tohto registra, aby mohlo byť doručovanie zásielok a využívanie ďalších služieb bezproblémové. Presné adresy totiž znamenajú rýchlejšie a lepšie služby.

„Register adries, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR, je štátny informačný systém obsahujúci oficiálne a jednotné údaje o všetkých adresách na Slovensku – názvy ulíc, súpisné a orientačné čísla či názvy obcí. Ide o základnú databázu, ktorú využívajú nielen poštové a kuriérske služby, ale aj záchranné zložky, samosprávy, štátne inštitúcie, firmy aj samotní obyvatelia. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby každá adresa bola jednoznačná, správna a ľahko identifikovateľná v priestore,“ vysvetlila pošta s tým, že úlohou samospráv je tieto údaje vytvárať a udržiavať, a teda priraďovať správne názvy ulíc a čísla budov.

Slovenská pošta si adresy preberá so svojich systémov a slúžia na triedenie zásielok, plánovanie doručenia či správne priradenie PSČ. „Kvalita týchto dát má preto priamy vplyv na to, ako rýchlo a presne sa zásielka dostane k adresátovi,“ doplnila pošta.

Ako ďalej upozornila, v mnohých mestách a obciach chýbajú názvy ulíc alebo orientačné čísla. „Adresy sú potom evidované len ako súpisné čísla – napríklad Námestovo 765. Takéto neúplné údaje komplikujú automatizované triedenie zásielok a znižujú presnosť navigácie doručovateľov, čo môže viesť k zbytočnému zdržaniu,“ vysvetlila Slovenská pošta a podotkla, že tento problém má dopad aj na digitálne služby. Z registra sa totiž berú dáta aj pre sieť BalíkoBOXov a PoštaPOINTov. „Ak budova, kde sa výdajné miesto nachádza, nemá kompletnú adresu, zákazníci ju v mapách a aplikáciách nájdu oveľa ťažšie,“ upozornila pošta.

Základ doručovania


Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová zdôraznila, že presná adresa je základom rýchleho doručovania. „Ak v registri chýbajú údaje, moderné služby strácajú na efektivite. Výdajné miesta, ako sú BalíkoBOXy, ľudia využívajú menej, ak je ich adresa nezrozumiteľná. Naopak, správne označené body majú preukázateľne vyššiu návštevnosť,“ priblížila Peterová a vyzvala samosprávy, aby venovali zvýšenú pozornosť kontrole a dopĺňaniu dát do Registra adries.

K rýchlejším a lepším službám sa však môžu pričiniť aj samotní majitelia nehnuteľností. Stačí pritom, aby svoje domy a byty viditeľne označili číslami. Pomôcť môžu podľa slov Slovenskej pošty aj mestá a obce, ktorým súčasná legislatíva umožňuje určiť súpisné a orientačné čísla aj bez žiadosti vlastníka. Môžu tak aktívne upratať neúplné adresy v teréne. „Aktuálny Register adries je pilierom pre fungovanie modernej obce. Každá menšia úprava prinesie menej chýb pri doručovaní, rýchlejšie služby a rozvoj smart riešení,“ uzavrela Peterová.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta vyzýva samosprávy na aktualizáciu registra adries, chýbajúce údaje komplikujú doručovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: BalíkoBOX Doručovanie zásielok hovorkyňa Slovenskej pošty PoštaPOINT Poštové služby register adries Samosprávy
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