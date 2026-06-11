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11. júna 2026
Ukrajinské útoky vyradili z prevádzky Čongarský most pri vstupe na Krym
„Prvým úderom 7. júna sme poškodili cestu v jednom smere. Teraz je táto dôležitá logistická trasa úplne mimo prevádzky. Výsledkom je, že doprava je dlhodobo blokovaná,“ informoval 1. samostatný útočný ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - „Prvým úderom 7. júna sme poškodili cestu v jednom smere. Teraz je táto dôležitá logistická trasa úplne mimo prevádzky. Výsledkom je, že doprava je dlhodobo blokovaná,“ informoval 1. samostatný útočný pluk pomenovaný po Dmytrovi Kociubajlovi.
Čongarský most, ktorý ruské jednotky používajú na logistiku medzi okupovaným Krymom a dobytou časťou Chersonskej oblasti, bol po druhom útoku úplne vyradený z prevádzky. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na zdroje v ukrajinskej armáde.
„Prvým úderom 7. júna sme poškodili cestu v jednom smere. Teraz je táto dôležitá logistická trasa úplne mimo prevádzky. Výsledkom je, že doprava je dlhodobo blokovaná,“ informoval 1. samostatný útočný pluk pomenovaný po Dmytrovi Kociubajlovi.
V noci 9. júna ukrajinské drony zaútočili znova. Pluk tvrdí, že v dôsledku útoku bola doprava na moste dlhodobo zablokovaná. Veliteľ 1. samostatného útočného pluku Dmitrij Filatov uviedol, že samotný most nebol zničený, ale doprava na ňom bola zastavená na pomerne dlhé obdobie.
„Zatiaľ neprebiehajú žiadne rekonštrukčné práce. Budeme však sledovať, ako postupujú, a keď sa budú blížiť k dokončeniu, ak to bude potrebné, pomôžeme všetko vrátiť do 'pôvodného' stavu,“ povedal Filatov.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské útoky vyradili z prevádzky Čongarský most pri vstupe na Krym © SITA Všetky práva vyhradené.
Čongarský most, ktorý ruské jednotky používajú na logistiku medzi okupovaným Krymom a dobytou časťou Chersonskej oblasti, bol po druhom útoku úplne vyradený z prevádzky. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na zdroje v ukrajinskej armáde.
„Prvým úderom 7. júna sme poškodili cestu v jednom smere. Teraz je táto dôležitá logistická trasa úplne mimo prevádzky. Výsledkom je, že doprava je dlhodobo blokovaná,“ informoval 1. samostatný útočný pluk pomenovaný po Dmytrovi Kociubajlovi.
V noci 9. júna ukrajinské drony zaútočili znova. Pluk tvrdí, že v dôsledku útoku bola doprava na moste dlhodobo zablokovaná. Veliteľ 1. samostatného útočného pluku Dmitrij Filatov uviedol, že samotný most nebol zničený, ale doprava na ňom bola zastavená na pomerne dlhé obdobie.
„Zatiaľ neprebiehajú žiadne rekonštrukčné práce. Budeme však sledovať, ako postupujú, a keď sa budú blížiť k dokončeniu, ak to bude potrebné, pomôžeme všetko vrátiť do 'pôvodného' stavu,“ povedal Filatov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské útoky vyradili z prevádzky Čongarský most pri vstupe na Krym © SITA Všetky práva vyhradené.
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