Falkenstein a kráľovstvo troch viníc
Vinárske dedinky okolo Falkensteinu spájajú krásu prírody s chuťou vína. Rabenstein, Rosenberg a Ekartsberg sú tri známe vinice, ktorých charakter ovplyvňuje terroir. Objavte ich počas prechádzky, zastavte sa na ochutnávku a spoznajte históriu vínnych pivníc. Trasa 3-Schwestern-Weg spája Falkenstein s Poysdorfom a Herrnbaumgartenom – každá z týchto "sestier" má iný vinársky príbeh.
skryte
Wachau – marhule, víno a UNESCO
Údolie Dunaja medzi Melkom a Kremsom patrí medzi najkrajšie kultúrne krajiny Európy. Marhuľové sady, ruiny hradov, vinohrady a kláštory lemujú Cestu svetového dedičstva Wachau. Zastavte sa u miestnych vinárov na pohár Veltlínskeho a vychutnajte si výhľad, ktorý si zamiloval aj National Geographic.
Waldviertel – energia lesa a sila kameňov
V južnom Waldviertli nájdete pokoj, aký inde chýba. Druidmi opradené kamene, roklina Ysperklamm či horské potoky vás nabijú zvláštnou silou. V miestnych hostincoch ochutnáte destiláty z ovocia a byliniek, ktoré rastú priamo pod nohami.
skryte
Viedenské Alpy a Ötscher – výhľady, ktoré stoja za výstup
Od Bucklige Welt cez Semmering až po Rax a Schneeberg – dolnorakúske Alpy ponúkajú dychberúce túry, aj technické výstupy ako Rauher Kamm. Legendárny Ötscher má vraj "tvár" spiaceho obra, ktorý stráži krajinu Mostviertelu. V prírodnom parku Ötscher-Tormäuer objavíte aj kvapľovú jaskyňu a nedotknutú prírodu.
Viedenský les – kam chodil hľadať ticho Beethoven
Lesy na okraji Viedne sú miestom, kde sa spája hudba, história a pokoj. Práve tu napísal Beethoven svoj "Heiligenstadtský testament". Dnes tu nájdete tisíce kilometrov značených trás a cyklookruhov, ktoré liečia myseľ aj telo.
Všetky tipy nájdete na dolne-rakusko.info.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete © SITA Všetky práva vyhradené.
