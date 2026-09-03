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03. septembra 2026
Tréner Iraola vyzdvihol mentalitu Barcolu po jeho príchode do FC Liverpool. Čo od neho očakáva?
Tagy: Premier League 2026/2027
Nový krídelník "The Reds" Bradley Barcola ukázal motiváciu po prestupe z Paríža Saint-Germain. Tréner Andoni Iraola z anglického futbalového klubu FC Liverpool uviedol, že francúzsky krídelník Bradley ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Nový krídelník "The Reds" Bradley Barcola ukázal motiváciu po prestupe z Paríža Saint-Germain.
Tréner Andoni Iraola z anglického futbalového klubu FC Liverpool uviedol, že francúzsky krídelník Bradley Barcola prišiel do klubu so "správnou mentalitou" po tom, čo jasne vyjadril svoj záujem o prestup z Paríža Saint-Germain k účastníkovi Premier League.
Barcola sa stal druhým najdrahším prestupom v histórii "The Reds" po tom, ako sa v pondelok pripojil k tímu za sumu približne 124 miliónov libier, čo je v prepočte cca 144 miliónov eur. Vlani FC Liverpool zaplatil Newcastlu United 125 miliónov libier za švédsku ofenzívnu hviezdu Alexandra Isaka.
Iraola, ktorý kariéru na Anfielde odštartoval dvoma remízami v Premier League, privítal podpis zmluvy s hráčom PSG a uviedol, že Barcola bude k dispozícii už na piatkový zápas proti Ipswichu. "Našou prioritou bolo podpísať veľmi, veľmi dobrého hráča na túto pozíciu," povedal španielsky tréner novinárom.
"Myslím si, že prišiel so správnou mentalitou. Dozvedel som sa od neho, že veľmi chcel prísť do Liverpoolu. To je veľmi dobrý signál. A keďže je hráčom, akým je a vzhľadom na úspechy, ktoré nedávno dosiahol, myslím si, že prišiel s ochotou nám pomôcť. Som s ním veľmi spokojný a dobre trénoval. Ak všetko pôjde dobre na dnešnom tréningu, bude určite k dispozícii na zajtrajší zápas," dodal Iraola.
Barcola, ktorý hrá prevažne na ľavej strane, bude súčasťou draho zostaveného útoku Liverpoolu, ktorý zahŕňa aj Isaka, Huga Ekitikeho a tvorcu hry Floriana Wirtza. Príchod Francúza vyvolal otázky ohľadom budúcnosti ľavého krídelníka Gakpa, ktorý bol počas letného prestupového obdobia spájaný s odchodom z Anfieldu. Iraola však vyjadril spokojnosť s udržaním Gakpa, ktorého označil za "veľmi cenného hráča".
Bývalý kormidelník Bournemouthu, ktorý nahradil prepusteného Arneho Slota, vyjadril spokojnosť s letnými príchodmi vrátane Barcolu, Jérémyho Jacqueta a Victora Muňoza. "Klub rozhodol, že tieto prestupy zlepšili náš tím a našu pozíciu. Boli aj iné možnosti, ktoré sme pre rôzne dôvody odmietli. Niekedy zo športových dôvodov, pretože by nezlepšili to, čo už máme, inokedy z ekonomických dôvodov - nebolo to zmysluplné vzhľadom na trh," povedal.
"Som však rád, že teraz viem, čo máme. Mám veľa kvality v tíme. Teraz je moment pre nás, pre hráčov a pre mňa rozvíjať to, čo máme," uzavrel Iraola.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Iraola vyzdvihol mentalitu Barcolu po jeho príchode do FC Liverpool. Čo od neho očakáva? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Andoni Iraola z anglického futbalového klubu FC Liverpool uviedol, že francúzsky krídelník Bradley Barcola prišiel do klubu so "správnou mentalitou" po tom, čo jasne vyjadril svoj záujem o prestup z Paríža Saint-Germain k účastníkovi Premier League.
Barcola sa stal druhým najdrahším prestupom v histórii "The Reds" po tom, ako sa v pondelok pripojil k tímu za sumu približne 124 miliónov libier, čo je v prepočte cca 144 miliónov eur. Vlani FC Liverpool zaplatil Newcastlu United 125 miliónov libier za švédsku ofenzívnu hviezdu Alexandra Isaka.
Iraola, ktorý kariéru na Anfielde odštartoval dvoma remízami v Premier League, privítal podpis zmluvy s hráčom PSG a uviedol, že Barcola bude k dispozícii už na piatkový zápas proti Ipswichu. "Našou prioritou bolo podpísať veľmi, veľmi dobrého hráča na túto pozíciu," povedal španielsky tréner novinárom.
"Myslím si, že prišiel so správnou mentalitou. Dozvedel som sa od neho, že veľmi chcel prísť do Liverpoolu. To je veľmi dobrý signál. A keďže je hráčom, akým je a vzhľadom na úspechy, ktoré nedávno dosiahol, myslím si, že prišiel s ochotou nám pomôcť. Som s ním veľmi spokojný a dobre trénoval. Ak všetko pôjde dobre na dnešnom tréningu, bude určite k dispozícii na zajtrajší zápas," dodal Iraola.
Barcola, ktorý hrá prevažne na ľavej strane, bude súčasťou draho zostaveného útoku Liverpoolu, ktorý zahŕňa aj Isaka, Huga Ekitikeho a tvorcu hry Floriana Wirtza. Príchod Francúza vyvolal otázky ohľadom budúcnosti ľavého krídelníka Gakpa, ktorý bol počas letného prestupového obdobia spájaný s odchodom z Anfieldu. Iraola však vyjadril spokojnosť s udržaním Gakpa, ktorého označil za "veľmi cenného hráča".
Bývalý kormidelník Bournemouthu, ktorý nahradil prepusteného Arneho Slota, vyjadril spokojnosť s letnými príchodmi vrátane Barcolu, Jérémyho Jacqueta a Victora Muňoza. "Klub rozhodol, že tieto prestupy zlepšili náš tím a našu pozíciu. Boli aj iné možnosti, ktoré sme pre rôzne dôvody odmietli. Niekedy zo športových dôvodov, pretože by nezlepšili to, čo už máme, inokedy z ekonomických dôvodov - nebolo to zmysluplné vzhľadom na trh," povedal.
"Som však rád, že teraz viem, čo máme. Mám veľa kvality v tíme. Teraz je moment pre nás, pre hráčov a pre mňa rozvíjať to, čo máme," uzavrel Iraola.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Iraola vyzdvihol mentalitu Barcolu po jeho príchode do FC Liverpool. Čo od neho očakáva? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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