Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Slovenská republika má po takmer desaťročí opäť svoj honorárny konzulát vo fínskom Tampere
Honorárny konzulát sa zameria najmä na podporu ekonomickej diplomacie a rozvoj spolupráce v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou.
Slovenská republika má po takmer desaťročí opäť svoj honorárny konzulát vo fínskom Tampere. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Na slávnostnom otvorení v treťom najväčšom meste Fínska a významnom centre výskumu, univerzitného vzdelávania, inovácií a moderného priemyslu sa zúčastnil i šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Vyzdvihol pritom prínos honorárneho konzulátu k ďalšiemu rozvoju vzťahov medzi oboma štátmi a posilneniu partnerstva v strategických oblastiach.
Pol miliardový vzájomný obchod
„Toto mesto sa nachádza v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónov Fínska a zároveň patrí medzi centrá technologického rozvoja, výskumu a inovácií. Som preto presvedčený, že obnovenie slovenského honorárneho konzulátu po takmer dekáde vytvorí nový priestor pre prehĺbenie dialógu medzi našimi krajinami,“ uviedol Blanár.
Minister tiež priblížil, že honorárny konzulát sa zameria najmä na podporu ekonomickej diplomacie a rozvoj spolupráce v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou. Konzulárnu agendu pre slovenských občanov bude mať i naďalej na starosti Veľvyslanectvo SR v Helsinkách. Využiť tiež môžu aj Honorárny konzulát SR v Teerijärvi.
Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí tiež pripomenul, že vzájomný obchod medzi Slovenskom a Fínskom je na úrovni približne pol miliardy eur ročne.
Podľa oboch strán pritom existuje výrazný priestor na ďalšie posilnenie ekonomickej spolupráce, nový honorárny konzulát by teda mal vytvoriť podmienky na intenzívnejšie prepájanie podnikateľského prostredia, ale aj slovenských a fínskych univerzít a výskumno-vývojových inštitúcií.
Na Slovensko príde fínska delegácia
Tieto aktivity pomôže rozvíjať nový honorárny konzul Slovenskej republiky Harri Jaskari. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podnikania, regionálneho rozvoja a podpory inovácií, v minulosti bol poslancom fínskeho parlamentu, výkonným riaditeľom Obchodnej a priemyselnej komory v Tampere i riaditeľom pre inovačnú politiku vo Federácii fínskych podnikov.
„Rozhodnutie nového honorárneho konzula aktívne podporovať rozvoj slovensko-fínskych vzťahov si veľmi vážim. Jeho skúsenosti, kontakty a znalosť regiónu budú dôležitým prínosom pri prepájaní inštitúcií, univerzít, kultúrnych organizácií a podnikateľského prostredia oboch krajín,“ uviedol Blanár. Vyzdvihol tiež, že z Jaskariho iniciatívy pricestuje začiatkom júna na Slovensko početná delegácia zástupcov fínskych spoločností, ich cieľom bude nadväzovanie nových kontaktov.
Šéf slovenskej diplomacie v rámci pracovného programu v Tampere rokoval aj so zástupcami fínskeho podnikateľského sektora združenými vo Fínskej obchodnej komore. Blanár ocenil dobrú informovanosť fínskym firiem o slovenskom investičnom prostredí aj možnostiach vzájomnej spolupráce.
V úvode svojej pracovnej cesty tiež minister v Helsinkách rokoval aj o ďalšom posilnení politického dialógu, konkrétne s ministerkou zahraničných vecí Fínskej republiky Elinou Valtonenovou a predsedom zahraničného výboru fínskeho parlamentu Johannesom Koskinenom. Venovali sa najmä téme bilaterálnych vzťahov, a tiež kooperácii krajín na pôde Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská republika má po takmer desaťročí opäť svoj honorárny konzulát vo fínskom Tampere © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský dronový útok v ruskej Brianskej oblasti zabil troch železničiarov
Kremeľ tvrdí, že americká obžaloba Raúla Castra „hraničí s násilím"
