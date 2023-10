Slovenské cestovky naďalej plánujú zájazdy do Izraela, niektoré ponúkajú na októbrové termíny výrazné zľavy

Turisti masovo odchádzajú

Dúfajú v upokojenie situácie

Prvé zájazdy zrušili

Situáciu starostlivo monitorujú

12.10.2023 (SITA.sk) - Slovenské cestovné kancelárie naďalej ponúkajú zájazdy do Izraela aj do konca tohto roka. Niektoré z nich na svojich portáloch v termínoch od druhej polovice a od konca októbra aj s výraznými zľavami v stovkách eur.Napríklad Bubo známeho cestovateľa Ľuboša Fellnera plánuje výlety do Izraela v kombinácii s návštevou Jordánska a Libanonu na desať a štrnásť dní lacnejšie o 700 a 1 000 eur.Cestovka DAKA pripravuje štvordňové zájazdy do Svätej zeme so zľavou 25 % alebo 200 eur. Značné zľavy na tieto zájazdy pred niekoľkými dňami ponúkal aj Satur, ale na portáli už nie sú.Turisti a pútnici, vrátane slovenských, v týchto dňoch z inak vyhľadávaného Izraela masovo odchádzajú z obáv o vlastné životy a bezpečnosť.Viaceré krajiny, medzi nimi aj Slovensko, po nich posielajú špeciálne vládne lietadlá, aby ich dopravili domov do bezpečia.Dôvodom sú obmedzené pravidelné lety z Izraela po teroristických útokoch zabijakov z palestínskeho Hamasu proti židovským civilistom a značne vyhrotená situácia v krajine.Slovenské ministerstvo zahraničných vecí však neodporúča do Izraela cestovať, keďže v súčasnosti na to nie je vhodný čas.Jozef Zelizňák z cestovky Bubo pre agentúru SITA povedal, že neplánujú znižovať ceny zájazdov do Izraela.„Ak bude situácia bezpečná, ceny ani naše náklady sa nezmenia. Ak sa nebude dať cestovať, tak určite ani nižšia cena neurobí cestu zodpovednou a nebude priechodná. Nepredpokladáme pokles cien do Izraela,“ uviedol zástupca Buba.Skôr dúfajú, že situácia v krajine sa upokojí v dohľadom čase natoľko, aby sa tam dalo normálne cestovať.Po víkendových útokoch teroristov z Gazy proti Izraelu tam nemali skupinu, pretože turistická sezóna sa v krajine začína v polovici októbra.„Hneď sme kontaktovali všetkých klientov, ktorí mali naplánovaný odlet. Prvé zájazdy s odchodom do 20. októbra sme všetky automaticky zrušili a klientom sme ponúkli alternatívne možnosti výletov,“ priblížil Zelizňák s tým, že do Izraela aktuálne nechodia.Neskoršie termíny od konca októbra zatiaľ nezrušili, ale v prípade, že sa situácia rapídne nezlepší, tak zrušia aj tie.„Situácia je naozaj neprehľadná a považujeme za mimoriadne nezodpovedné v súčasnosti voziť turistov do Izraela,“ potvrdil Zelizňák a podotkol, že preto to ani nerobia.Bubo sa plne stotožňuje s odporúčaním ministerstva zahraničia necestovať do Izraela, ako aj s kritikou niektorých cestoviek, ktoré tam v súčasnosti plánujú zájazdy.„Za tridsať rokov ani raz nebola situácia taká zlá ako teraz. V súčasnosti určite žiadni turisti do Izraela nemajú ísť,“ dodal.Satur informoval, že v Izraeli aktuálne nemá žiadnych klientov. „Situáciu však starostlivo monitorujeme a budeme ju vyhodnocovať a pristupovať k nej na základe odporúčaní autorít tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti našich klientov,“ uviedla pre SITA marketingová špecialistka Saturu Darina Baranová.„Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie a odporúčania ministerstva zahraničných vecí boli najbližšie plánované zájazdy zrušené,“ poznamenala.