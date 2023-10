Slovenské cestovky zájazdy do Izraela napriek vojne nezrušili, občasné vzplanutie konfliktu nie je pre Svätú zem ničím výnimočným

Zájazdy v prípade zhoršenia

Zváženie cestovanie do Izraela

Civilná letecká preprava

Pre Slovákov poletí vládny špeciál

10.10.2023 (SITA.sk) - Slovenské cestovné kancelárie a agentúry naďalej ponúkajú pútnické zájazdy a turistické výlety do Izraela. A to napriek tomu, že v krajine je po víkendových útokoch teroristov z palestínskeho Hamasu vojnový stav a zvýšené bezpečnostné riziko.Pripravené plánované zájazdy sú podľa Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) pripravené odložiť v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie alebo obmedzenia leteckej prepravy. Ministerstvo zahraničných vecí označilo postup domácich cestoviek za nezodpovedný. Na rozdiel od nich v Česku podľa ich národnej asociácie zájazdy do Svätej zeme odložili o niekoľko týždňov okamžite po vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Ten si od soboty vyžiadal už viac ako tisícku mŕtvych a tisícky zranených na oboch stranách.Vzápätí mnohé zrušené pravidelné lety z a do Tel Avivu, vrátane spojení s metropolami susedných štátov Slovenska, môžu pútnické zájazdy či turistické výlety do Izraela napokon skomplikovať a znemožniť.„Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu v Izraeli sme boli izraelským partnerom informovaní, že náš pravidelný let Tel Aviv - Piešťany - Tel Aviv, ktorý sa mal podľa plánu uskutočniť túto stredu, 11. októbra, bol zrušený,“ oznámilo najnovšie Letisko Piešťany Týmto letom mali odletieť na nový zájazd do Izraela aj slovenskí pútnici. Na letiskách napríklad vo Viedni, v Prahe či Budapešti leteckí dopravcovia podľa údajov z letísk zrušili väčšinu letov do a z Tel Avivu. Izraelský národný dopravca El Al letecké spojenia stále zabezpečuje.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej odporúča veľmi dôkladne zvážiť potrebu cestovania do Izraela.„V súčasnosti to rozhodne nie je vhodná destinácia na púť, turistiku či dovolenku. V tomto kontexte považujeme za obzvlášť nezodpovedné konanie niektorých cestovných kancelárií, ktoré podľa dostupných informácií naďalej plánujú organizovať zájazdy do krajiny,“ upozornil hovorca rezortu diplomacie Matúš Dávid. Ako podotkol, štátne orgány im to nemôžu zakázať, no ministerstvo vyzýva na zodpovednosť a zdravý rozum.„Civilná letecká preprava do Izraela i z krajiny je síce čiastočne obmedzená, no stále funkčná, hoci mnohé lety majú meškanie. Pre cestujúcich nachádzajúcich sa v oblastiach bližšie k hranici Jordánska dávame do pozornosti aj možnosti dopravy z letiska v Ammáne,“ dodal Dávid.Pútnikov má v Izraeli aj bratislavská cestovná kancelária Awertour. Ako informovala, intenzívne sleduje mimoriadnu situáciu v Izreali, je v kontakte s úradmi, sprievodcami a dostáva najnovšie informácie aj od miestnych partnerov.„Chceme vás ubezpečiť, že všetci naši pútnici sú v poriadku a v bezpečí. Podnikli sme kroky na úpravu nášho programu podľa potreby, aby sme sa vyhli akýmkoľvek oblastiam potenciálneho rizika," uviedla na sociálnej sieti cestovka. Ubezpečila, že bezpečnosť pútnikov je pre ňu na prvom mieste a urobí všetko, čo je v jej silách, aby boli chránení.„Žiaľ, občasné vzplanutie konfliktu nie je pre Svätú zem ničím výnimočným. Za viac ako 30 rokov organizovania pútí do Svätej zeme sme v regióne zažili občasné vzplanutia a konflikty, ktoré trvali niekoľko dní a potom sa vyriešili,“ dodala cestovná kancelária. Prisľúbila, že bude situáciu naďalej intenzívne sledovať a priebežne informovať.Pre slovenských občanov v Izraeli poletí v stredu 11. októbra skoro ráno, teda štyri dni od vypuknutia ozbrojeného konfliktu, vládny špeciál. Lietadlo Airbus A319 má obmedzenú kapacitu 89 miest.Keďže viaceré letecké spoločnosti zrušili množstvo plánovaných letov z Izraela, aj slovenskí občania majú problém dostať sa bezpečne domov.Slovenské cestovné kancelárie majú v Izraeli niekoľko desiatok svojich klientov, a to v oblastiach, v ktorých nehrozí priame nebezpečenstvo a neboli zasiahnuté vojenským konfliktom.