Vzdelávací projekt ECO TOUR odštartoval svoj 11. ročník

10.10.2023 (SITA.sk) -Planéta Zem je iba jedna a jej budúcnosť závisí najmä od toho, aký prístup k základným princípom udržateľného života zvolí mladá generácia. Aj keď sa môže zdať, že udržateľné riešenia sú dostupnejšie ako kedykoľvek predtým, v školskom prostredí nie je zatiaľ tejto téme venovaná dostatočná pozornosť. Na pomoc preto prichádza už 11. ročník obľúbenej ekologickej šou s názvom ECO TOUR, ktorú Thomas Puskailer s partnermi odštartoval tento školský rok v Nových Zámkoch.Čo motivovalo Thomasa, aby pred jedenástimi rokmi založil koncept ECO TOUR? "Vyrastajú s nami deti, a tie môžu meniť svet k lepšiemu. Jednoduchým a hravým spôsobom môžem inšpirovať mladšie generácie k tomu, aby mysleli na lepšiu budúcnosť tejto planéty. Mnoho detí, ktoré sa v minulosti zúčastnili našej šou, sa o túto problematiku začali viac zaujímať a stretol som dokonca aj študenta, ktorý vďaka nej dnes študuje environmentalistiku. Je to naozaj skvelý pocit,"Prvú šou ECO TOUR v tomto školskom roku odohral Thomas v spolupráci s Ondrejom Antálekom 29. septembra v Nových Zámkoch. Zároveň to bolo prvé predstavenie nového školského roka, ktoré po úspešnej spolupráci z minulého roka ako priateľ komunity opäť podporila spoločnosť McDonald’s. Rovnako tak urobí aj v ďalších slovenských mestách.Najobľúbenejšia ekologická šou vracia na pódium zábavu a dôležité témy v rámci udržateľnosti. Program ECO TOUR je koncipovaný tak, aby postupne gradoval a držal pozornosť divákov od začiatku až do konca. Súčasťou sú rôzne súťaže, eko-pesničky, eko-fakty, kvíz či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu. Cieľom projektu je vzdelávať školákov a ukázať im, že aj oni môžu pomôcť planéte v rámci ich každodenného života. Záleží na správaní každého jedného z nás, každý má silu urobiť zmenu, a často k tomu stačí zmeniť zopár návykov.Verný partner projektu, spoločnosť McDonald’s, sa v rámci svojej udržateľnej stratégie dlhodobo angažuje vo viacerých lokálnych projektoch podporujúcich biodiverzitu a čistotu prostredia, pričom podporuje aj šírenie osvety o tejto problematike. Do ulíc pravidelne vysiela svoje špeciálne upratovacie hliadky Trash Patrols, ktoré čistia blízke aj vzdialenejšie okolie reštaurácií McDonald’s. "Záleží nám na znižovaní vplyvu na životné prostredie takisto ako naším zákazníkom. Inovujeme obaly našich produktov, prechádzame na udržateľnejšie materiály, využívame energeticky úspornejšie procesy v kuchyni a pripájame sa k rôznym externým upratovacím iniciatívam. Našou snahou je motivovať zodpovedne sa správať nielen zamestnancov, ale aj zákazníkov a verejnosť. Učiť sa správnym návykom je potrebné už od detstva, preto sme sa rozhodli vzdelávací projekt ECO TOUR podporiť aj tento školský rok,"Informačný servis