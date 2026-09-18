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Slovenské domácnosti sa môžu uchádzať o finančnú pomoc 1 500 eur na vylepšenie svojho vykurovania


Tagy: Finančný príspevok PR Vykurovanie

V obciach ohrozených znečisteným ovzduším žije takmer milión ľudí. Mimoriadne rizikové sú jemné prachové častice, ktoré prenikajú hlboko do dýchacích ciest a pri dlhodobom pôsobení ...



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gettyimages 1343086498 676x448 18.9.2026 (SITA.sk) - V obciach ohrozených znečisteným ovzduším žije takmer milión ľudí.


Mimoriadne rizikové sú jemné prachové častice, ktoré prenikajú hlboko do dýchacích ciest a pri dlhodobom pôsobení môžu mať negatívne účinky na dýchací a srdcovocievny systém[1]. SPP – distribúcia a Nadácia EPH spúšťajú podporný program Domov bez dymu. Domácnostiam vo vybraných obciach v najviac zasiahnutých lokalitách pomôže vymeniť vykurovanie tuhým palivom za moderný plynový kondenzačný kotol.

Program sa zameriava na 317 plynofikovaných obcí v šiestich krajoch Slovenska, v ktorých žije približne milión obyvateľov. Ide o obce zaradené Slovenským hydrometeorologickým ústavom do najvyššieho, tretieho rizikového stupňa z pohľadu ohrozenia zhoršenou kvalitou ovzdušia, ktoré zodpovedajú tzv. oblastiam riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Práve v nich sa na jeho znečistení významne podieľajú lokálne kúreniská. Výmenou starého prehorievacieho kotla na tuhé palivo za moderný plynový kondenzačný kotol sa emisie jemného prachu z vykurovania domácnosti výrazne znížia, podľa typu pôvodného kotla aj o viac než 99 %[2].

V pilotnej fáze môže podporu získať 100 domácností, ktoré si rozdelia spolu 150 000 eur. Príspevok na jednu výmenu predstavuje 1 500 eur a je určený na nákup a odbornú inštaláciu nového plynového kondenzačného kotla.

"Znečistenie ovzdušia sa týka konkrétnych ľudí, ktorí počas vykurovacej sezóny dýchajú vzduch zaťažený prachovými časticami. Vieme, že mnohé domácnosti by starý kotol na tuhé palivo vymeniť chceli, no pre vysoké počiatočné náklady si to nemôžu dovoliť. Preto hľadáme cesty, ako im priniesť cielenú finančnú pomoc a sprístupniť dostupnejšie vykurovanie s výrazne nižšími lokálnymi emisiami tuhých znečisťujúcich látok, čo spĺňa moderná technológia kondenzačného plynového kotla. Program Domov bez dymu môže zlepšiť nielen podmienky v domácnostiach, ale aj prispieť k zníženiu miestnych emisií prachu v dotknutých obciach," uviedol Martin Hollý, generálny riaditeľ spoločnosti SPP – distribúcia.

O podporu môžu požiadať vlastníci rodinných domov v oprávnených obciach, ktorí vykurujú primárne drevom, uhlím, peletami, briketami alebo koksom a majú technickú možnosť využívať zemný plyn. Žiadateľ najskôr podá online žiadosť. Po jej predbežnom schválení zabezpečí výmenu kotla a následne predloží faktúru, revízne doklady, fotodokumentáciu a potvrdenie o ekologickej likvidácii pôvodného zariadenia. Po splnení všetkých podmienok úspešnému uchádzačovi o podporu prídu peniaze na účet.

"Problém s kvalitou ovzdušia majú častokrát najmä menej rozvinuté regióny. Nadácia EPH vníma potrebu poskytovania pomoci práve do týchto oblastí. Finančný príspevok našej nadácie môže byť rozhodujúcim impulzom pre rodiny, ktoré chcú starý kotol na tuhé palivo nahradiť novým zdrojom vykurovania, no počiatočné náklady sú pre ne prekážkou," uviedol predseda správnej rady Nadácie EPH Gabriel Beer.

Žiadosti budú posudzované podľa poradia doručenia, pričom rozhodujúca bude úplná žiadosť so všetkými povinnými prílohami. Pravidlá programu a zoznam oprávnených obcí sú zverejnené na webových stránkach SPP – distribúcia a Nadácie EPH.

[1] https://dnesdycham.populair.sk/mozne-ucinky-na-zdravie

[2] https://vykurovanie.enviroportal.sk/kotol

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Zdroj: SITA.sk - Slovenské domácnosti sa môžu uchádzať o finančnú pomoc 1 500 eur na vylepšenie svojho vykurovania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Finančný príspevok PR Vykurovanie
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