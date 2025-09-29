Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Slovenské elektrárne Česká republika inštalujú „Nekonečnú energiu“ pre vysokohorské chaty: fotovoltika s batériami nahradí diesel agregát


Spoločnosť Slovenské elektrárne Česká republika sa od jesene pustí do rozširovania osvedčených riešení pre vysokohorské chaty vo Vysokých Tatrách a Krkonošiach, aby ich mohli uplatniť aj na ďalších ...



Zdieľať
zbojnicka chata fotovoltika nekonecna energia 676x451 29.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Slovenské elektrárne Česká republika sa od jesene pustí do rozširovania osvedčených riešení pre vysokohorské chaty vo Vysokých Tatrách a Krkonošiach, aby ich mohli uplatniť aj na ďalších miestach.


Keďže chaty nie je možné vo vysokohorských podmienkach napojiť na elektrickú sieť, jediný spôsob ako vedia získať elektrinu na svoju prevádzku, je si ju vyrobiť. Doteraz to robili iba pomocou diesel agregátu umiestneného pri chate, ktorý slúžil ako primárny zdroj elektriny. Ten postupne nahradia fotovoltické systémy s batériovým úložiskom.

Toto riešenie prinesie chatárom stabilnejšie a ekologickejšie energetické systémy, vďaka ktorým budú môcť efektívnejšie prevádzkovať svoje zariadenia. Turisti sa zas môžu tešiť na komfortnejšie podmienky počas pobytu – napríklad spoľahlivé osvetlenie, teplú vodu či možnosť dobíjania elektroniky – aj v odľahlých horských lokalitách. Cieľom modernizácie je znížiť emisie a hluk, obmedziť dovoz paliva a stabilizovať prevádzku v náročných vysokohorských podmienkach.

Realizácia sa začne v septembri vo Vysokých Tatrách a v Krkonošiach; projekt realizuje spoločnosť Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., dcérska spoločnosť najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku, Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenské elektrárne týmto projektom nadväzujú na svoje aktivity pomoci vysokohorským chatám, kde v minulosti už realizovali podobné projekty fotovoltických systémov. Taktiež napríklad na mnohých chatách podporili výmenu starých svietidiel za nové, úsporné LED osvetlenia, v minulosti tiež revitalizovali pôvodnú malú vodnú elektráreň na Chate pri Zelenom plese (1551 m n.m.), známej ako Brnčalka.

Slovenské elektrárne Česká republika, rozširuje svoje projektové portfólio ekologizácie vysokohorských chát. Cieľom je stabilná a tichá prevádzka v extrémnych podmienkach s minimálnou uhlíkovou stopou.

Na Zbojníckej chate (1 960 m n.m.) Slovenské elektrárne už v roku 2022 vybudovali ostrovný fotovoltický systém s batériovým úložiskom (LiFePO₄), ktorý podľa projektu pokrýva väčšinu spotreby elektriny a ročne znižuje emisie približne o 15,5 t CO2. Na túto referenciu teraz spoločnosť nadväzuje rozšírením projektu na jeseň tohto roku.

Okrem modernizácie energetického riešenia vo Vysokých Tatrách sa v českých Krkonošiach na Voseckej boude pripravuje podobná realizácia. Za ňou bude nasledovať aj ďalšia česká chata, ktorú aktuálne vyberajú spolu s Klubom Českých turistov. Fotovoltické panely s batériovým úložiskom tak postupne nahradia diesel agregáty, ktoré doteraz zabezpečovali výrobu elektriny na chatách v odľahlých polohách.

"Našou ambíciou je, aby chaty v horských lokalitách fungovali ekologicky, tichšie a spoľahlivo. Prechod na solárnu energiu s akumuláciou zníži počet leteckých zásobovaní palivom a stabilizuje prevádzku aj mimo sezóny. Nadväzujeme na projekty, ktoré v Tatrách už fungujú a rozširujeme ich na vysokohorských chatách, kde nám to dáva najväčší zmysel pre prírodu aj návštevníkov," uviedol Martin Kumpan, konateľ spoločností Slovenské elektrárne Česká republika

Ako bude prebiehať realizácia


Prípravy na Zbojníckej chate prebiehajú od začiatku leta. Fotovoltické panely budú vynášať horskí nosiči, ťažšie batérie a konštrukcie sa dopravia vrtuľníkom. Montáž a spustenie sa plánuje od septembra, v závislosti od počasia a povoľovacích procesov.

Technické riešenie ráta s kotvením pre vietor a sneh, inteligentným riadením spotreby a dostatočnou kapacitou batérií tak, aby sa diesel agregát spúšťal len výnimočne. Agregát zostane ako bezpečnostná záloha s minimálnym využitím.

"Naše fotovoltické systémy s batériovým úložiskom dimenzujeme tak, aby poskytovali dostatok energie za každého počasia, aj v noci, a aby sa prevádzka chaty zaobišla bez zbytočného štartu diesel agregátu," doplnil Roman Korzec, manažér predaja Slovenské elektrárne Česká republika

Čo bude nasledovať


Po jesenných inštaláciách budú chaty prechádzať skúšobnou prevádzkou. Spoločnosť následne zverejní súhrn prínosov, očakávané zníženie emisií, pokles hlučnosti, logistika paliva a aktualizovaný harmonogram ďalších procesov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovenské elektrárne Česká republika inštalujú „Nekonečnú energiu“ pre vysokohorské chaty: fotovoltika s batériami nahradí diesel agregát © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: fotovoltika PR
