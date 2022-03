Slovenské hranice prekročilo po vypuknutí vojny na Ukrajine už viac ako 54-tisíc ľudí, na vybavenie čakajú stovky áut

aktualizované 1. marca, 12:24



Čakacie doby od 10 do 35 hodín

Na ukrajinskej strane čakajú stovky vozidiel

1.3.2022 (Webnoviny.sk) -V súvislosti so situáciou na Ukrajine a so zvýšenou premávkou medzi hraničnými priechodmi Vyšné Nemecké a Veľké Slemence až po mesto Košice žiada polícia verejnosť o ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie na cestách. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová „Zároveň apelujeme na všetkých, ktorí nemusia nevyhnutne cestovať na hraničné priechody, aby situáciu na nich sledovali z pohodlia svojich domovov a zbytočne nezhusťovali premávku v ich okolí. Vodičom, ktorí musia nevyhnutne cestovať na hraničné priechody, odporúčame, aby si za volant sadali oddýchnutí, nie vyčerpaní, unavení, a hlavne aby dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami,“ uviedla Mésarová.Ako ďalej dodala, príslušníci PZ dopravnú situáciu monitorujú a usmerňujú cestnú premávku, kde si to situácia vyžaduje, najmä na ceste I/19 a priľahlých hlavných cestných ťahoch.Polícia na hraničných priechodoch z Ukrajiny na Slovensko vybavila za posledných 24 hodín 12 008 osôb. Aktuálne čakacie doby na najzaťaženejších hraničných priechodoch sa podľa hovorcu Prezídia PZ Michala Slivku pohybujú od 10 do 35 hodín. Celkovo bolo od vypuknutia konfliktu vybavených na hraničných priechodoch z územia Ukrajiny na Slovensko 54 304 vstupujúcich osôb.Na hraničnom priechode Ubľa policajti za posledných 24 hodín do utorňajšieho rána vybavili 3376 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 700 vozidiel a 50 ľudí. Čakacia doba je na strane Ukrajiny 30 až 35 hodín.Vo Vyšnom Nemeckom bolo v priebehu 24 hodín vybavených 7049 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 1 500 vozidiel a 500 osôb. Čakacia doba je na strane Ukrajiny 10 až 12 hodín. Hraničným priechodom Veľké Slemence prišlo na Slovensko 1583 osôb. Na ukrajinskej strane čaká len niekoľko ľudí, vybavovaní sú priebežne.Ako dodal Slivka, vybavovací proces naďalej spomaľujú colné kontroly a kontroly posádok vozidiel na strane Ukrajiny.