Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2025

Snaží sa polícia ututlať Gašparovu zrážku v Nitre? Šéfa SIS stále nevypočuli pre spôsobenú autonehodu


Tagy: Autonehoda Dopravná nehoda Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) šéf Slovenskej informačnej služby

Šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara do dnešného dňa polícia nevypočula vo veci jeho autonehody. Informovala o tom ...



Zdieľať
664a0de8d7086745920491 676x451 30.9.2025 (SITA.sk) - Šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara do dnešného dňa polícia nevypočula vo veci jeho autonehody. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že je veľmi neobvyklé, že potenciálny vinník dopravnej nehody, po ktorej skončilo v nemocnici aj mladé dievča, nebol vypočutý ani mesiac po nehode.

Protestný pochod k sídlu SIS


„Potvrdzujú sa tak informácie, ktoré som zverejnila pred pár týždňami, že sa polícia snaží Gašparovu nehodu ututlať,“ uviedla poslankyňa s tým, že polícia musí vysvetliť, prečo chráni syna prominentného politika Smeru. Aj táto nehoda podľa Holečkovej potvrdzuje, že Smer funguje ako mafiánska skupina, v ktorej je primárnym cieľom ochrana seba a svojej rodiny.

„Ja takéto spôsoby odmietam. Aj preto verím, že v krátkom čase ohlásime protestný pochod k sídlu SIS,“ doplnila opozičná poslankyňa. Dodala, že Gašpar by mal odstúpiť z čela tajnej služby.

Okolnosti nehody sú predmetom objasňovania


Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.

„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Snaží sa polícia ututlať Gašparovu zrážku v Nitre? Šéfa SIS stále nevypočuli pre spôsobenú autonehodu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autonehoda Dopravná nehoda Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) šéf Slovenskej informačnej služby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pre Boha nie je problém použiť aj Roberta Fica na to, aby sa presadilo dobro, vysvetľuje Marek Krajčí svoju podporu pre novelu ústavy.
<< predchádzajúci článok
Slovenské jahody, paradajky či zelenina po celý rok: Ovozela prináša revolúciu v čerstvosti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 