|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2025
Snaží sa polícia ututlať Gašparovu zrážku v Nitre? Šéfa SIS stále nevypočuli pre spôsobenú autonehodu
Tagy: Autonehoda Dopravná nehoda Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) šéf Slovenskej informačnej služby
Šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara do dnešného dňa polícia nevypočula vo veci jeho autonehody. Informovala o tom ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara do dnešného dňa polícia nevypočula vo veci jeho autonehody. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že je veľmi neobvyklé, že potenciálny vinník dopravnej nehody, po ktorej skončilo v nemocnici aj mladé dievča, nebol vypočutý ani mesiac po nehode.
„Potvrdzujú sa tak informácie, ktoré som zverejnila pred pár týždňami, že sa polícia snaží Gašparovu nehodu ututlať,“ uviedla poslankyňa s tým, že polícia musí vysvetliť, prečo chráni syna prominentného politika Smeru. Aj táto nehoda podľa Holečkovej potvrdzuje, že Smer funguje ako mafiánska skupina, v ktorej je primárnym cieľom ochrana seba a svojej rodiny.
„Ja takéto spôsoby odmietam. Aj preto verím, že v krátkom čase ohlásime protestný pochod k sídlu SIS,“ doplnila opozičná poslankyňa. Dodala, že Gašpar by mal odstúpiť z čela tajnej služby.
Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.
„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.
Zdroj: SITA.sk - Snaží sa polícia ututlať Gašparovu zrážku v Nitre? Šéfa SIS stále nevypočuli pre spôsobenú autonehodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Protestný pochod k sídlu SIS
„Potvrdzujú sa tak informácie, ktoré som zverejnila pred pár týždňami, že sa polícia snaží Gašparovu nehodu ututlať,“ uviedla poslankyňa s tým, že polícia musí vysvetliť, prečo chráni syna prominentného politika Smeru. Aj táto nehoda podľa Holečkovej potvrdzuje, že Smer funguje ako mafiánska skupina, v ktorej je primárnym cieľom ochrana seba a svojej rodiny.
„Ja takéto spôsoby odmietam. Aj preto verím, že v krátkom čase ohlásime protestný pochod k sídlu SIS,“ doplnila opozičná poslankyňa. Dodala, že Gašpar by mal odstúpiť z čela tajnej služby.
Okolnosti nehody sú predmetom objasňovania
Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.
„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.
Zdroj: SITA.sk - Snaží sa polícia ututlať Gašparovu zrážku v Nitre? Šéfa SIS stále nevypočuli pre spôsobenú autonehodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Autonehoda Dopravná nehoda Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) šéf Slovenskej informačnej služby
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pre Boha nie je problém použiť aj Roberta Fica na to, aby sa presadilo dobro, vysvetľuje Marek Krajčí svoju podporu pre novelu ústavy.
Pre Boha nie je problém použiť aj Roberta Fica na to, aby sa presadilo dobro, vysvetľuje Marek Krajčí svoju podporu pre novelu ústavy.
<< predchádzajúci článok
Slovenské jahody, paradajky či zelenina po celý rok: Ovozela prináša revolúciu v čerstvosti
Slovenské jahody, paradajky či zelenina po celý rok: Ovozela prináša revolúciu v čerstvosti