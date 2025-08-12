Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. augusta 2025

Slovenské komunity vo svete vyzývajú vládu, aby chránili práva Slovákov a Sloveniek v Srbsku


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Slávnosti

Slovenské krajanské organizácie z viacerých krajín sveta vyzývajú vládu, prezidenta a ministra zahraničných vecí Slovenska, aby aktívne chránili práva slovenskej menšiny v Srbsku po augustových incidentoch v ...



Zdieľať
67caf9090c37b601544793 1 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Slovenské krajanské organizácie z viacerých krajín sveta vyzývajú vládu, prezidenta a ministra zahraničných vecí Slovenska, aby aktívne chránili práva slovenskej menšiny v Srbsku po augustových incidentoch v Báčskom Petrovci.


Počas Slovenských národných slávností došlo k zničeniu výstavy, fyzickým útokom na účastníkov a k policajným zásahom, ktoré obmedzili slobodu zhromažďovania.

Organizácie vyzývajú vládu


Podľa krajanských lídrov ide o závažný zásah do práv menšiny a nebezpečný precedens. Tieto udalosti podľa nich predstavujú porušenie základných ľudských a menšinových práv, ktoré sú chránené Rámcovým dohovorom o ochrane národnostných menšín Rady Európy, Kodaňským dokumentom OBSE a ďalšími medzinárodnými záväzkami, ku ktorým sa Srbsko i Slovenská republika hlásia.

Vyjadrenie predsedu vlády SR, ktorý incident označil za vnútornú politickú záležitosť Srbska a nereflektoval jeho dopad na slovenskú menšinu, považujeme za neakceptovateľné. Ochrana práv a dôstojnosti krajanov nie je vnútornou záležitosťou iného štátu – je to morálna aj politická povinnosť Slovenskej republiky," zdôraznil Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne a správca portálu www.krajan.sk mapujúceho slovenskú diaspóru vo svete. Slovenskú vládu preto krajanské organizácie žiadajú, aby verejne odsúdila incident v Srbsku a zriadila slovensko-srbskú komisiu na ochranu menšinových práv a pravidelné hodnotenie ich dodržiavania v oboch krajinách.

Požadujú aj priamy dialóg


Požadujú tiež priamy dialóg ministerstva zahraničných vecí s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku a s krajanskými organizáciami vo svete, ako aj informovanie medzinárodných inštitúcií, ako sú Európska únia, OBSE a Rada Európy, o incidente spolu so žiadosťou o monitoring.

Slovenská menšina v Srbsku je kultúrnym a spoločenským obohatením Srbskej republiky. A zároveň je aj ideálnym prepojením medzi Slovenskou a Srbskou republikou pre vytváranie vzájomne prospešných vzťahov. Veríme, že že obe krajiny chcú, aby to tak aj naďalej ostalo," uviedol Probst.


Zdroj: SITA.sk - Slovenské komunity vo svete vyzývajú vládu, aby chránili práva Slovákov a Sloveniek v Srbsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Slávnosti
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany, zachytila ho kamera

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 