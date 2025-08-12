|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Slovenské komunity vo svete vyzývajú vládu, aby chránili práva Slovákov a Sloveniek v Srbsku
Slovenské krajanské organizácie z viacerých krajín sveta vyzývajú vládu, prezidenta a ministra zahraničných vecí Slovenska, aby aktívne chránili práva slovenskej menšiny v Srbsku po augustových incidentoch v ...
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Slovenské krajanské organizácie z viacerých krajín sveta vyzývajú vládu, prezidenta a ministra zahraničných vecí Slovenska, aby aktívne chránili práva slovenskej menšiny v Srbsku po augustových incidentoch v Báčskom Petrovci.
Počas Slovenských národných slávností došlo k zničeniu výstavy, fyzickým útokom na účastníkov a k policajným zásahom, ktoré obmedzili slobodu zhromažďovania.
Podľa krajanských lídrov ide o závažný zásah do práv menšiny a nebezpečný precedens. Tieto udalosti podľa nich predstavujú porušenie základných ľudských a menšinových práv, ktoré sú chránené Rámcovým dohovorom o ochrane národnostných menšín Rady Európy, Kodaňským dokumentom OBSE a ďalšími medzinárodnými záväzkami, ku ktorým sa Srbsko i Slovenská republika hlásia.
„Vyjadrenie predsedu vlády SR, ktorý incident označil za vnútornú politickú záležitosť Srbska a nereflektoval jeho dopad na slovenskú menšinu, považujeme za neakceptovateľné. Ochrana práv a dôstojnosti krajanov nie je vnútornou záležitosťou iného štátu – je to morálna aj politická povinnosť Slovenskej republiky," zdôraznil Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne a správca portálu www.krajan.sk mapujúceho slovenskú diaspóru vo svete. Slovenskú vládu preto krajanské organizácie žiadajú, aby verejne odsúdila incident v Srbsku a zriadila slovensko-srbskú komisiu na ochranu menšinových práv a pravidelné hodnotenie ich dodržiavania v oboch krajinách.
Požadujú tiež priamy dialóg ministerstva zahraničných vecí s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku a s krajanskými organizáciami vo svete, ako aj informovanie medzinárodných inštitúcií, ako sú Európska únia, OBSE a Rada Európy, o incidente spolu so žiadosťou o monitoring.
„Slovenská menšina v Srbsku je kultúrnym a spoločenským obohatením Srbskej republiky. A zároveň je aj ideálnym prepojením medzi Slovenskou a Srbskou republikou pre vytváranie vzájomne prospešných vzťahov. Veríme, že že obe krajiny chcú, aby to tak aj naďalej ostalo," uviedol Probst.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské komunity vo svete vyzývajú vládu, aby chránili práva Slovákov a Sloveniek v Srbsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas Slovenských národných slávností došlo k zničeniu výstavy, fyzickým útokom na účastníkov a k policajným zásahom, ktoré obmedzili slobodu zhromažďovania.
Organizácie vyzývajú vládu
Podľa krajanských lídrov ide o závažný zásah do práv menšiny a nebezpečný precedens. Tieto udalosti podľa nich predstavujú porušenie základných ľudských a menšinových práv, ktoré sú chránené Rámcovým dohovorom o ochrane národnostných menšín Rady Európy, Kodaňským dokumentom OBSE a ďalšími medzinárodnými záväzkami, ku ktorým sa Srbsko i Slovenská republika hlásia.
„Vyjadrenie predsedu vlády SR, ktorý incident označil za vnútornú politickú záležitosť Srbska a nereflektoval jeho dopad na slovenskú menšinu, považujeme za neakceptovateľné. Ochrana práv a dôstojnosti krajanov nie je vnútornou záležitosťou iného štátu – je to morálna aj politická povinnosť Slovenskej republiky," zdôraznil Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne a správca portálu www.krajan.sk mapujúceho slovenskú diaspóru vo svete. Slovenskú vládu preto krajanské organizácie žiadajú, aby verejne odsúdila incident v Srbsku a zriadila slovensko-srbskú komisiu na ochranu menšinových práv a pravidelné hodnotenie ich dodržiavania v oboch krajinách.
Požadujú aj priamy dialóg
Požadujú tiež priamy dialóg ministerstva zahraničných vecí s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku a s krajanskými organizáciami vo svete, ako aj informovanie medzinárodných inštitúcií, ako sú Európska únia, OBSE a Rada Európy, o incidente spolu so žiadosťou o monitoring.
„Slovenská menšina v Srbsku je kultúrnym a spoločenským obohatením Srbskej republiky. A zároveň je aj ideálnym prepojením medzi Slovenskou a Srbskou republikou pre vytváranie vzájomne prospešných vzťahov. Veríme, že že obe krajiny chcú, aby to tak aj naďalej ostalo," uviedol Probst.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské komunity vo svete vyzývajú vládu, aby chránili práva Slovákov a Sloveniek v Srbsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany, zachytila ho kamera
Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany, zachytila ho kamera