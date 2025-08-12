Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. augusta 2025

Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany, zachytila ho kamera


Tagy: Páchateľ Trestné oznámenie

Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany. Incident sa odohral v pondelok v centre Bratislavy. Páchateľa zaznamenala ...



Zdieľať
6710d2f7d1d11474002070 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany. Incident sa odohral v pondelok v centre Bratislavy. Páchateľa zaznamenala kamera.


Dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany odstránil neznámy tridsiatnik. Podľa kamerového záznamu pravdepodobne nešlo o náhodný alebo impulzívny čin.

Na Čajakovej ulici je veľa vývesných tabúľ, no iba na jednej z nich je popri slovenskom či anglickom texte aj maďarský, na tej našej,” uviedol predseda strany László Gubík. Maďarská aliancia názov strany na tabuli uvádza v dvoch jazykoch: Szövetség – Aliancia. Na tabuli sa tiež píše: Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. Maďari. Národnosti. Regióny. Podľa Gubíka otázkou zostáva, „či páchateľovi prekážali Maďari, regióny alebo národnosti“.

Maďarská aliancia sa obrátila na políciu. V trestnom oznámení uvádza, že nie je možné vylúčiť, že mladého muža k poškodeniu cudzieho majetku motivovala jazyková alebo národnostná neznášanlivosť.


Zdroj: SITA.sk - Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany, zachytila ho kamera © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Páchateľ Trestné oznámenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenské komunity vo svete vyzývajú vládu, aby chránili práva Slovákov a Sloveniek v Srbsku
<< predchádzajúci článok
Zala: Hlas-SD sa pod vedením Šutaja Eštoka zmenil tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi Smerom a Hlasom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 