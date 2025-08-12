|
12. augusta 2025
Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany, zachytila ho kamera
Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany. Incident sa odohral v pondelok v centre Bratislavy. Páchateľa zaznamenala ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany. Incident sa odohral v pondelok v centre Bratislavy. Páchateľa zaznamenala kamera.
Dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany odstránil neznámy tridsiatnik. Podľa kamerového záznamu pravdepodobne nešlo o náhodný alebo impulzívny čin.
„Na Čajakovej ulici je veľa vývesných tabúľ, no iba na jednej z nich je popri slovenskom či anglickom texte aj maďarský, na tej našej,” uviedol predseda strany László Gubík. Maďarská aliancia názov strany na tabuli uvádza v dvoch jazykoch: Szövetség – Aliancia. Na tabuli sa tiež píše: Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. Maďari. Národnosti. Regióny. Podľa Gubíka otázkou zostáva, „či páchateľovi prekážali Maďari, regióny alebo národnosti“.
Maďarská aliancia sa obrátila na políciu. V trestnom oznámení uvádza, že nie je možné vylúčiť, že mladého muža k poškodeniu cudzieho majetku motivovala jazyková alebo národnostná neznášanlivosť.
