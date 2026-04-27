Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Slovenské podniky čelia tlaku cien aj neistoty, známe mená padajú a v konkurze skončil aj známy e-shop
Bankroty sa nevyhýbajú ani známym či kedysi úspešným firmám. V marci skončilo v konkurze 25 podnikateľských subjektov, prevažne spoločností s ručením ...
27.4.2026 (SITA.sk) - Bankroty sa nevyhýbajú ani známym či kedysi úspešným firmám.
V marci skončilo v konkurze 25 podnikateľských subjektov, prevažne spoločností s ručením obmedzeným, čo je mierny pokles oproti februáru aj januáru. Súhrnne však prvý štvrťrok priniesol 80 konkurzov, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 16 percent.
Podľa analytičky CRIF - Slovak Credit Bureau Jany Markovej je ešte predčasné robiť jednoznačné závery o celoročnom vývoji, keďže počty konkurzov zatiaľ oscilujú bez výrazných skokov. Upozorňuje však na zhoršujúce sa externé prostredie, keď globálne napätie a konflikty v energeticky citlivých regiónoch tlačia nahor ceny vstupov. „Mnohé firmy avizujú existenčné problémy a či prežijú, ukáže až čas,“ uviedla Marková.
Štruktúra skrachovaných firiem naznačuje, že najzraniteľnejšie sú malé podniky. Viac ako polovica marcových dlžníkov mala menej ako desať zamestnancov a až 40 percent subjektov ani neuvádzalo počet pracovníkov. Bankroty sa pritom nevyhýbajú ani známym či kedysi úspešným firmám.
Vo verejnom priestore rezonoval pád e-shopu Andrea Shop, ktorý sa z tržieb blízkych 50 miliónom eur v roku 2021 prepadol na necelých 19 miliónov v roku 2024 a po neúspešnej reštrukturalizácii skončil v konkurze. Podobne stavebná firma Vitazol, ktorá ešte nedávno dosahovala miliónové obraty, dnes čelí dlhu voči štátu.
Medzi najväčších dlžníkov patrí aj výrobca protipožiarnych systémov Pyrobatys SK s dlhom takmer 577-tisíc eur, pričom jeho tržby sa za pár rokov dramaticky prepadli. Problémy zasiahli aj potravinárstvo či stavebníctvo, čo potvrdzuje širší tlak naprieč odvetviami.
Najviac konkurzov bolo v marci vyhlásených v obchode, priemyselnej výrobe a gastronómii, teda v segmentoch citlivých na vývoj dopytu aj nákladov. Regionálne dominoval Bratislavský kraj, nasledovaný Košickým a Trnavským krajom, pričom niektoré regióny zaznamenali len minimálny počet bankrotov. Zároveň rastie počet prípadov, keď sa veritelia k svojim peniazom vôbec nedostanú.
Viaceré konkurzy boli zastavené alebo zrušené pre nedostatok majetku, pričom len v niekoľkých prípadoch išlo o pohľadávky presahujúce milióny eur. Tento trend znižuje návratnosť dlhov a zvyšuje tlak na verejné financie.
Popri bankrotoch mierne pribúda aj reštrukturalizácií, ktoré firmám dávajú šancu na prežitie. V marci boli povolené tri, medzi nimi aj spoločnosti z oblasti výroby kovových konštrukcií, logistiky či recyklácie plastov. Aj to naznačuje, že časť podnikov sa ešte snaží situáciu zvládnuť ozdravnými opatreniami.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské podniky čelia tlaku cien aj neistoty, známe mená padajú a v konkurze skončil aj známy e-shop © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezonoval aj pád e-shopu Andrea Shop
Reštrukturalizácia ako šanca na prežitie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na pracovnom trhu pribúda cudzincov, ich integrácia však zaostáva a úskalia má aj nábor pracovníkov
Na pracovnom trhu pribúda cudzincov, ich integrácia však zaostáva a úskalia má aj nábor pracovníkov
<< predchádzajúci článok
Kroky porozumenia spojili na Donovaloch stovky ľudí – FOTO
Kroky porozumenia spojili na Donovaloch stovky ľudí – FOTO