Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

27. apríla 2026

Slovenské podniky čelia tlaku cien aj neistoty, známe mená padajú a v konkurze skončil aj známy e-shop


Bankroty sa nevyhýbajú ani známym či kedysi úspešným firmám. V marci skončilo v konkurze 25 podnikateľských subjektov, prevažne spoločností s ručením ...



Zdieľať
27.4.2026 (SITA.sk) - Bankroty sa nevyhýbajú ani známym či kedysi úspešným firmám.


V marci skončilo v konkurze 25 podnikateľských subjektov, prevažne spoločností s ručením obmedzeným, čo je mierny pokles oproti februáru aj januáru. Súhrnne však prvý štvrťrok priniesol 80 konkurzov, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 16 percent.

Podľa analytičky CRIF - Slovak Credit Bureau Jany Markovej je ešte predčasné robiť jednoznačné závery o celoročnom vývoji, keďže počty konkurzov zatiaľ oscilujú bez výrazných skokov. Upozorňuje však na zhoršujúce sa externé prostredie, keď globálne napätie a konflikty v energeticky citlivých regiónoch tlačia nahor ceny vstupov. Mnohé firmy avizujú existenčné problémy a či prežijú, ukáže až čas,“ uviedla Marková.

Rezonoval aj pád e-shopu Andrea Shop


Štruktúra skrachovaných firiem naznačuje, že najzraniteľnejšie sú malé podniky. Viac ako polovica marcových dlžníkov mala menej ako desať zamestnancov a až 40 percent subjektov ani neuvádzalo počet pracovníkov. Bankroty sa pritom nevyhýbajú ani známym či kedysi úspešným firmám.

Vo verejnom priestore rezonoval pád e-shopu Andrea Shop, ktorý sa z tržieb blízkych 50 miliónom eur v roku 2021 prepadol na necelých 19 miliónov v roku 2024 a po neúspešnej reštrukturalizácii skončil v konkurze. Podobne stavebná firma Vitazol, ktorá ešte nedávno dosahovala miliónové obraty, dnes čelí dlhu voči štátu.

Medzi najväčších dlžníkov patrí aj výrobca protipožiarnych systémov Pyrobatys SK s dlhom takmer 577-tisíc eur, pričom jeho tržby sa za pár rokov dramaticky prepadli. Problémy zasiahli aj potravinárstvo či stavebníctvo, čo potvrdzuje širší tlak naprieč odvetviami.

Reštrukturalizácia ako šanca na prežitie


Najviac konkurzov bolo v marci vyhlásených v obchode, priemyselnej výrobe a gastronómii, teda v segmentoch citlivých na vývoj dopytu aj nákladov. Regionálne dominoval Bratislavský kraj, nasledovaný Košickým a Trnavským krajom, pričom niektoré regióny zaznamenali len minimálny počet bankrotov. Zároveň rastie počet prípadov, keď sa veritelia k svojim peniazom vôbec nedostanú.

Viaceré konkurzy boli zastavené alebo zrušené pre nedostatok majetku, pričom len v niekoľkých prípadoch išlo o pohľadávky presahujúce milióny eur. Tento trend znižuje návratnosť dlhov a zvyšuje tlak na verejné financie.

Popri bankrotoch mierne pribúda aj reštrukturalizácií, ktoré firmám dávajú šancu na prežitie. V marci boli povolené tri, medzi nimi aj spoločnosti z oblasti výroby kovových konštrukcií, logistiky či recyklácie plastov. Aj to naznačuje, že časť podnikov sa ešte snaží situáciu zvládnuť ozdravnými opatreniami.


Zdroj: SITA.sk - Slovenské podniky čelia tlaku cien aj neistoty, známe mená padajú a v konkurze skončil aj známy e-shop © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 